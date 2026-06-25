Asesor del presidente de Sudán cree que la mediación de EEUU no va a ninguna parte

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Madrid, 25 jun (EFE).- Amgad Fareid Eltayeb, asesor para Asuntos Políticos y Diplomáticos del presidente del consejo soberano de transición, Abdelfatah al Burhan, no cree que Estados Unidos tenga «un plan» o «estrategia concreta» para poner fin a la crisis sudanesa y cree que la mediación que han tratado de comenzar no va a ninguna parte.

«No creo que EE.UU. tenga un plan, enfoque o estrategia concreta para poner fin a la crisis sudanesa. Por eso esta mediación que estaban llevando a cabo ha estado dando vueltas en círculos», dijo en Madrid Amgad Fareid Eltayeb, el asesor para Asuntos Políticos y Diplomáticos del presidente del consejo soberano de transición.

El asesor presidencial se pronunció así preguntado por la reunión que tuvo lugar este mes en Egipto entre los ministros de exteriores de Egipto y Sudán y el asesor para África del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Massad Boulos.

Allí, el gobierno egipcio pidió «una tregua humanitaria para allanar el camino hacia un alto el fuego sostenible y la reanudación del proceso político» y reiteró los esfuerzos del llamado Cuarteto sobre Sudán, integrado por Egipto, EEUU, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU), país que es acusado por el Ejército sudanés de apoyar a las Fuerzas de Acción Rápida (FAR), aunque este lo niega.

Eltayeb apuntó que la mediación estadounidense «no ha tenido éxito hasta ahora», y alegó que «el historial de Boulos con la nación habla por sí mismo».

Abiertos a la negociación

«Puedo asegurarles que el pueblo y el gobierno sudanés agradecerían cualquier esfuerzo serio basado en una evaluación realista de lo que sucede sobre el terreno para ayudar a poner fin a este sufrimiento en el país», agregó el político, que añadió que «cualquier intento de obligar al pueblo sudanés a aceptar actores políticos o militares o paramilitares que hayan participado en el derramamiento de su sangre no será aceptado por el pueblo, y mucho menos por el gobierno».

El asesor presidencial insistió en que el gobierno «nunca» ha dejado la mesa de negociaciones y que incluso es el único actor que ha hecho «la única propuesta» con un plan de paz, pero aseguró que el colapso de las negociaciones de Yeda en 2023 se debió a que no negociaban «con un actor que venga a la mesa de buena fe».

«El problema es que la comunidad internacional, o ciertos actores de la comunidad internacional, quieren que nos involucremos en conversaciones interminables sin un objetivo predeterminado. El costo de esto es la muerte de más sudaneses», subrayó el asesor de Al Burhan.

Los tres años de guerra en Sudán han provocado la muerte de unas 400.000 personas -según estimaciones de EE.UU.-, han abocado a más de 21,2 millones de personas a una situación de hambruna aguda y han obligado a otras alrededor de 14 millones a abandonar sus hogares, convirtiendo a Sudán en el escenario de la peor crisis de desplazamiento y hambre del mundo, según la ONU.

Respaldo internacional a la milicia

Además, el sudanés criticó el respaldo internacional a la milicia armada, sin señalar a ningún país en concreto, y aseguró que la única forma de conseguir la paz en Sudán es que las RSF sean «desmanteladas».

«Las RSF tienen que ser desmanteladas y esto es posible pacíficamente si negocian sin ser alimentadas desde el exterior, sin el suministro continuo de armas a las RSF y sin el respaldo político de aquellos que realmente miran a Sudán como un país sin gente», recordó, admitiendo que «quienes respaldan a la milicia gozan de mucha influencia en muchos círculos de la comunidad internacional».

Y lamentó que «hay muchas voces en la comunidad internacional que intentan equiparar a las dos partes», asegurando que es la milicia quien ha cometido un genocidio en zonas como El Fasher, matando gente, violando a mujeres e imponiendo un cerco de hambruna, por lo que «esta falsa equivalencia entre quienes defienden a la gente de las atrocidades y la fuente de estas atrocidades es el problema».

«Ya es suficiente. Esta gramática de la ambigüedad es una complicidad que alimenta la continuación de la guerra porque crea una impunidad institucional para los milicianos de las RSF», estimó, y pidió la designación por parte de la UE, EEUU y la ONU de esta milicia que califica de «fascista» como organización terrorista.

«Lo que escuchamos de la comunidad internacional es declaración tras declaración, pero sin acción. Ya hemos visto este guion antes y no detiene a las RSF de cometer atrocidades y crímenes. La comunidad internacional no puede hablar sin actuar porque está en juego la vida de nuestro pueblo», zanjó Eltayeb. EFE

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