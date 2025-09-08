The Swiss voice in the world since 1935

Asesor económico de Trump asegura que la Fed debe ser «completamente independiente»

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Washington, 7 sep (EFE).- Uno de los principales asesores económicos del presidente Donald Trump, Kevin Hassett, aseguró este domingo en una entrevista televisiva que la Reserva Federal (Fed) debe ser independiente.

«La política monetaria, la política monetaria de la Reserva Federal, debe ser completamente independiente de la influencia política», indicó el director del Consejo Nacional de Economía de la Casa Blanca en una entrevista con la cadena CBS y agregó que eso incluye «al presidente Trump».

«Hemos observado a los países que han permitido que los líderes tomen el control de los bancos centrales, y lo que suele suceder es que eso es una receta para la inflación y la miseria de los consumidores», recalcó.

Los comentarios de Hassett se dan en medio de una campaña de presión por parte del presidente Trump para controlar la Reserva Federal, intentando colocar a sus aliados en la Junta de Gobernadores y alinear así el banco central a su política económica.

La Fed se ha resistido a bajar los tipos de interés, a pesar de las exigencias del presidente, manteniéndolas en el rango del 4,25 al 4,5 %, donde han permanecido desde la bajada de diciembre de 2024.

El presidente ha conseguido tener ya en la junta de la Fed a cuatro aliados suyo entre los 7 miembros que existen, provocando preocupación en la comunidad internacional.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, advirtió esta semana que de materializarse los esfuerzos de Trump, «sería un peligro muy serio para la economía estadounidense y para la economía mundial».

Largade consideró, no obstante, que esa toma de control «será difícil» debido a que por ley un presidente no puede destituir a un gobernador de la Reserva Federal por diferencias de política, sino solo por hechos graves. EFE

aaca-ygg/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR