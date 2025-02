Asesor español confirma que recibió aporte de ‘Zar del contrabando’ para campaña de Petro

Bogotá, 12 feb (EFE).- El empresario español Xavier Vendrell confirmó este miércoles que Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’ o ‘El zar del contrabando’, le dio una millonaria suma de dinero para la campaña del hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro, recursos que devolvió cuando supo «que no se podía verificar» su origen.

Vendrell señaló en un comunicado publicado por medios locales que Marín «quiso hacer una donación a nombre de los comerciantes de Bogotá a la campaña».

«Si bien la recibí, cuando se fue a legalizar el ingreso fui notificado que no se podía verificar el origen de los fondos, y dentro del esquema de administración de riesgos de la campaña no se recibirían. En este sentido se me indicó que debía devolver esos recursos, cosa que hice de inmediato», agregó el empresario.

La revista Cambio reveló el pasado domingo una donación de 500 millones de pesos (unos 121.500 dólares de hoy) de Marín a la campaña presidencial y, ante otras versiones de prensa según las cuales Petro y su nuevo jefe de Despacho Presidencial, el controvertido exembajador Armando Benedetti, se reunieron en enero de 2022 con ‘Papá Pitufo’ en España, el mandatario respondió que eso no es cierto.

Eso lo ratificó Vendrell, quien dijo: «Desmiento, totalmente, que Armando Benedetti, ni el presidente Petro, ni yo mismo, hayamos tenido ninguna reunión en Madrid con el señor Marín», que actualmente espera su extradición a Colombia desde Portugal.

Petro, entre tanto, reconoció que solo vio a Marín «una vez», cuando se lo presentaron «con otros señores como empresario del sanandresito», como se conoce en Colombia a unos comercios que originalmente vendían productos importados libres de impuestos por haber entrado al país por la isla de San Andrés.

Benedetti y la crisis

La noticia de la entrada de dinero del ‘zar del contrabando’ a la campaña de Petro ha causado revuelo en el país en momentos en que el mandatario enfrenta una crisis política que llevó a la renuncia de todos sus ministros luego de una reunión del gabinete transmitida por televisión el pasado 4 de febrero en la que afloraron serias diferencias en el equipo de Gobierno.

En la polémica reunión, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, que fue compañero del hoy mandatario en la guerrilla del M-19, fue uno de los que cuestionó la presencia de Benedetti en el Gobierno.

Rodríguez relacionó al jefe de despacho con el intento de Marín de penetrar la campaña presidencial de Petro, por lo cual Benedetti anunció acciones legales en su contra.

El director de la UNP también confirmó la versión publicada por Cambio sobre el dinero recibido por Vendrell para la campaña de Petro y apunta a vínculos entre el español y Benedetti.

Incluso acompaña su escrito de una foto tomada el mismo día del caótico consejo de ministros en la que aparecen Benedetti y Vendrell conversando en un balcón de la Casa de Nariño, el palacio presidencial colombiano y que define como «discreta escena».

Sin embargo, Vendrell afirmó que nunca fue su responsabilidad «la gestión de los recursos económicos» en la campaña de Petro y aseguró que a Marín lo conoció por intermediación de Néstor Daniel García, cofundador del partido Alianza Verde. EFE

