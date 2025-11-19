Asesores de seguridad de India y Bangladés se reúnen tras la condena a muerte de Hasina

2 minutos

Nueva Delhi, 19 nov (EFE).- El asesor de Seguridad Nacional del Gobierno interino de Bangladés, Khalilur Rahman, se reunió este miércoles en Nueva Delhi con su homólogo indio, Ajit Doval, en el primer contacto bilateral conocido desde que Daca solicitó a la India la extradición de la ex primera ministra Sheikh Hasina, condenada esta semana a la pena capital.

El Ejecutivo interino bangladesí confirmó en un comunicado que «la delegación de Bangladés (…) encabezada por el asesor de seguridad nacional, Dr. Khalilur Rahman, se reunió hoy en Delhi con el asesor de seguridad nacional de la India, Sr. Ajit Doval, y su equipo».

Rahman se encuentra oficialmente en la India para asistir a la séptima reunión del Conclave de Seguridad de Colombo (CSC), un foro regional de cooperación marítima que agrupa a la India, Bangladés, Sri Lanka, Maldivas y Mauricio.

Según la nota oficial, durante el encuentro debatieron la labor del CSC y cuestiones bilaterales clave, y Rahman invitó a Doval a visitar Bangladés «cuando le fuera conveniente».

La reunión se produce dos días después de que el Tribunal Internacional de Crímenes de Daca (ICT) condenara a la ex primera ministra Hasina a la pena de muerte por la represión de las protestas que precedieron a su dimisión del 5 de agosto de 2024.

El tribunal, de carácter doméstico y sin jurisdicción fuera del país, la declaró culpable de crímenes de lesa humanidad por asesinatos de manifestantes, persecución y el empleo de fuerza letal durante las protestas.

Tras conocerse el fallo, el Gobierno interino del Nobel de la Paz Muhammad Yunus solicitó formalmente a Nueva Delhi la entrega inmediata de la exmandataria, que permanece exiliada en la India desde su huida, y de uno de sus colaboradores, también condenado a muerte.

El Gobierno indio afirmó horas después su compromiso con «los mejores intereses del pueblo de Bangladés, incluyendo la paz, la democracia, la inclusión y la estabilidad», sin pronunciarse sobre la extradición.

La India y Bangladés cuentan desde 2013 con un tratado de reciprocidad en materia de extradición, pero su aplicación no es automática. Expertos legales aseguraron a EFE que en los casos de naturaleza política la reciprocidad podría no aplicarse, por lo que es clave determinar la categoría de los cargos presentados.

La ONU ha reconocido el proceso judicial, aunque rechazó la pena capital, mientras que organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado la falta de garantías del juicio. EFE

lgm/jgb