Asesores políticos, incluidos de EE.UU. y Ucrania, se reunirán el fin de semana en Berlín

Berlín, 13 dic (EFE).- Asesores de política exterior, entre ellos de Washington y Kiev, mantendrán este fin de semana conversaciones sobre un posible alto el fuego en Ucrania, informaron a EFE desde círculos gubernamentales en la capital germana.

«El fin de semana se llevarán a cabo en Berlín conversaciones sobre un posible alto el fuego en Ucrania entre asesores de política exterior, entre ellos de Estados Unidos y Ucrania», señalaron, sin dar detalles sobre el lugar o la hora de la reunión.

Las fuentes no revelaron qué países estarán representados por los asesores este fin de semana además de los de EE.UU. y Ucrania.

El diario estadounidense ‘The Wall Street Journal’ (WSJ) había asegurado previamente que el enviado del presidente Donald Trump Steve Witkoff, que negocia con Ucrania y Rusia un posible acuerdo de paz, estará este domingo y lunes en Berlín.

Según otros medios estadounidenses, además viajará a Alemania el yerno de Trump, Jared Kushner, que también mantenido conversaciones con Kiev y Moscú.

Por parte de Ucrania han participado en las últimas semanas en las negociaciones el jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umérov, y el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, Andrí Gnátov.

El lunes por su parte tendrá lugar una reunión a un nivel superior, tal y como estaba previsto.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha invitado la capital alemana para ese día a «numerosos» jefes de Estado y de Gobierno europeos, al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y a los responsables de las instituciones comunitarias y de la OTAN.

Se da por descontado que el lunes estarán en la capital alemana el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, que, junto con Merz, forman el llamado grupo ‘E3’, además del presidente finlandés, Alexander Stubb, los líderes de la UE en Bruselas, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Merz mantendrá por la tarde -sobre las 15.00 GMT- conversaciones con Zelenski sobre asuntos económicos en el 8º Foro Económico Germano-Ucraniano y posteriormente sobre el plan de paz. Solamente después se sumarán a la reunión los otros mandatarios y líderes europeos en la Cancillería.

Puntos abiertos

La idea es tratar de superar las diferencias entre la propuesta de EE.UU. y la de Kiev, así como la contrapropuesta europea, si bien Rusia no se ha mostrado abierto a un compromiso a sus demandas maximalistas.

Según Zelenski, hay tres documentos que formarán un paquete: el plan de paz de 20 puntos que tratan los asesores de política exterior y de seguridad nacional de Kiev, Europa y EE.UU.; las garantías de seguridad para Ucrania; y asuntos económicos, la reconstrucción e inversiones.

El presidente ucraniano dijo el jueves que EE.UU. quiere alcanzar un «entendimiento completo» sobre el plan antes de Navidad.

Zelenski dijo además que los temas clave todavía no resueltos en el plan de paz tienen que ver con el territorio de Donetsk y el control de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa y ocupada por las tropas rusas.

El mandatario sostuvo que podría celebrarse un referéndum sobre un acuerdo de paz que incluyera la cesión de territorio, algo que Washington ve como un progreso, si bien Rusia sigue insistiendo en que debe controlar todo el territorio de la región del Donbás (Lugansk y Donetsk).

El presidente ucraniano explicó que, por ahora, la parte estadounidense plantea como compromiso con respecto a la región oriental de Donetsk la retirada de las tropas ucranianas de la parte del territorio que aún controla, mientras que las tropas rusas supuestamente no entrarían en esta «zona desmilitarizada» o «zona económica libre».

Ucrania ha perdido en el campo de batalla casi toda Lugansk y controla menos de un 25 % del territorio de Donetsk, donde Rusia avanza de forma lenta pero constante.

Según el medio estadounidense ‘Axios’, Witkoff y Kushner discutieron el plan de la zona desmilitarizada con los asesores de seguridad nacional de Ucrania, Alemania, Francia y el Reino Unido, y que esas conversaciones -junto a la última ronda de negociaciones entre EE.UU. y Ucrania del jueves- mostraron suficiente progreso para convencer a Trump de enviar a Witkoff y Kushner a Alemania.

Además, según esta fuente, a juicio de EE.UU., las negociaciones sobre las garantías de seguridad que Ucrania recibiría de EE. UU. y Europa han avanzado significativamente.

El mandatario ucraniano afirmó el jueves que ha recibido de EE. UU. un plan de garantías de seguridad que revisará con su equipo.

Un alto funcionario estadounidense dijo a ‘Axios’ que la Administración Trump está dispuesta a dar a Ucrania a cambio de ceder territorio una garantía basada en el Artículo 5 de la OTAN de defensa mutua, que sería aprobada por el Congreso y tendría carácter legalmente vinculante. EFE

