The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Asfura, candidato apoyado por Trump vuelve a tomar ventaja en Honduras

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Tegucigalpa, 4 dic (EFE).- El conservador Nasry ‘Tito’ Asfura ha vuelto a tomar ventaja este jueves en los resultados de las elecciones del pasado 30 de noviembre cuando el conteo registra el 84,52 % de los votos, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Asfura sumaba hacia las 06:00 horas locales (12:00 GMT) 1.083.621 papeletas (40,05 %), contra 1.075.313 (39,74 %) de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, también conservador. EFE

gr/rml

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR