Asfura, candidato apoyado por Trump vuelve a tomar ventaja en Honduras

1 minuto

Tegucigalpa, 4 dic (EFE).- El conservador Nasry ‘Tito’ Asfura ha vuelto a tomar ventaja este jueves en los resultados de las elecciones del pasado 30 de noviembre cuando el conteo registra el 84,52 % de los votos, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Asfura sumaba hacia las 06:00 horas locales (12:00 GMT) 1.083.621 papeletas (40,05 %), contra 1.075.313 (39,74 %) de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, también conservador. EFE

gr/rml