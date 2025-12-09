Asfura, el candidato de Trump, amplía su ventaja sobre Nasralla en Honduras

Tegucigalpa, 8 dic (EFE).- El candidato presidencial del conservador Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura, por quien ha apostado el presidente de EE.UU., Donald Trump, encabeza los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre, al acercarse el cierre de la primera fase del escrutinio, en la que ha ampliado su ventaja sobre Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

Con el 98,77 % de las actas escrutadas, Asfura se impone con 1.291.320 votos (40,53 %), mientras que Nasralla (ambos conservadores), suma 1.247.554 papeletas (39,16 %).

En el tercer lugar cierra la candidata oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, con 615.712 votos (19,32 %), según registros del Consejo Nacional Electoral (CNE) hasta las 21:00 hora local (03:00 GMT). EFE

