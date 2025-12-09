Asfura, el candidato de Trump, amplía su ventaja sobre Nasralla en Honduras

Tegucigalpa, 8 dic (EFE).- El candidato presidencial del conservador Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura, por quien ha apostado el presidente de EE.UU., Donald Trump, encabeza los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre, al acercarse el cierre de la primera fase del escrutinio, en la que ha ampliado su ventaja sobre Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

Con el 98,77 % de las actas escrutadas, Asfura se impone con 1.291.320 votos (40,53 %), mientras que Nasralla (ambos conservadores), suma 1.247.554 papeletas (39,16 %).

En el tercer lugar cierra la candidata oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, con 615.712 votos (19,32 %), según registros del Consejo Nacional Electoral (CNE) hasta las 21:00 hora local (03:00 GMT).

En la primera fase del conteo que está por finalizar, Asfura supera a Nasralla por 43.766 votos, el doble de la marca que registraba doce horas antes.

El escrutinio, que ha tenido varias interrupciones -la última de tres días- continuará con más de 2.750 actas con inconsistencias, que se sumarán a las 16.178 correctas que registra la página web del ente electoral.

Las actas inconsistentes, que podrían superar los 500.000 votos, van a un escrutinio especial que se podría iniciar entre el martes y miércoles con la presencia de representantes de los partidos políticos, del CNE, observadores nacionales e internacionales; de la empresa auditora del proceso electoral y fiscales.

El escrutinio especial se hará en dos turnos diarios de doce horas cada uno.

El exmagistrado del otrora Tribunal Supremo Electoral (TSE) Augusto Aguilar señaló a EFE que los resultados del CNE continúan siendo preliminares mientras no se complete la revisión de las actas con irregularidades.

Aguilar espera que el escrutinio especial, que abarcará actas con errores de digitalización, inconsistencias numéricas o incidencias reportadas en las mesas receptoras, se inicie este martes bajo la supervisión de partidos políticos, misiones internacionales y veedores nacionales.

Durante esta fase, que podría durar entre dos y tres días, el órgano electoral verificará las «actas con irregularidades» y, cuando «los números no cuadren, haya más electores que votos o existan errores en las sumas, se levantará una nueva acta que será la válida», explicó Aguilar.

El resultado definitivo se declarará una vez concluida esa revisión, que puede confirmar la tendencia actual o «cambiar» los resultados preliminares, precisó el exmagistrado del TSE.

Nasralla dijo en sus redes sociales que él será el próximo presidente de Honduras y asumirá el 27 de enero de 2026, y que la diferencia a favor de Asfura se revertirá con el escrutinio especial.

Además, acusó al Partido Nacional de haber «inflado actas» para demostrar que tuvo más votos en muchas comunidades en las que la población habría votado por el Partido Liberal.

Carlos Flores, uno de los candidatos a designado presidencial (vicepresidente) de Asfura, dijo a un canal de la Corporación Televicentro que tienen una contabilidad del 100 % de las actas electorales, en digital y en físico, que también deberían tener los otros candidatos que participaron en la contienda, que confirman el «triunfo del Partido Nacional».

Añadió que según los registros que tienen hasta ahora, el Partido Nacional ha ganado en 202 municipios (de los 298 del país) en 12 de los 18 departamentos de la geografía nacional.

Además, según Flores, su partido ganó 50 de los 128 diputados del Parlamento, contra 40 del Partido Liberal que encabeza Nasralla.

Desde los comicios del 30 de noviembre, el CNE tiene un plazo de 30 días para oficializar los resultados, que confirmarán el voto de los hondureños para un nuevo presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Centroamericano. EFE

