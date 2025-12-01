Asfura, el candidato de Trump, mantiene una estrecha ventaja sobre Nasralla en Honduras

1 minuto

Tegucigalpa, 1 dic (EFE).- El candidato presidencial Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional y por quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió públicamente votar, mantiene el primer lugar en el recuento provisional, con el 40 % de los votos, según los últimos datos actualizados este lunes por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el 55,87 % de las mesas escrutadas.

Hacia las 07:30 hora local (13:30 GMT), Asfura sumaba 735.703 votos (40 %) frente a 731.527 (39,78 %) de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, una diferencia de apenas 0,22 puntos porcentuales que mantiene la contienda abierta.

Se estrecha así la diferencia entre ambos aspirantes conservadores, que se situaba en 1,19 puntos con el 44,2 % del escrutinio.

La candidata oficialista Rixi Moncada, del izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre), se mantiene relegada al tercer lugar con 352.836 votos (19,18 %) una vez escrutado el 55,87 % de las mesas electorales. EFE

ac/gf/rf

(foto)(vídeo)