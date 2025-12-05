The Swiss voice in the world since 1935
Asfura, el candidato de Trump, sigue adelante en los resultados electorales de Honduras

Tegucigalpa, 5 dic (EFE).- Nasry ‘Tito’ Asfura, candidato presidencial de Honduras por el opositor y conservador Partido Nacional, quien cuenta con el apoyo del presidente de EE.UU., Donald Trump, sigue superando este viernes, con alrededor de 20.000 votos de diferencia, a Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, según la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Asfura lidera el escrutinio con 1.124.145 votos (40,19 %), contra 1.104.807 (39,50 %) de Nasralla, con el 87,35 % de las actas escrutadas, de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre.

La candidata Rixi Moncada, del izquierdista y gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), sigue rezagada en el tercer puesto con 539,662 votos (19,29 %). EFE

gr/rml

