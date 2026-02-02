Asfura felicita a Fernández tras su triunfo en Costa Rica y le desea “éxito” en su gestión

2 minutos

Tegucigalpa, 2 feb (EFE).- El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, felicitó este lunes a Laura Fernández por su elección como nueva mandataria de Costa Rica en los comicios realizados el domingo en el país centroamericano, y le deseó «éxito» en su gestión.

Asfura indicó en las redes sociales que tuvo «el honor» de comunicarse con Fernández para expresarle las «felicitaciones» por un triunfo que calificó como el «resultado de la voluntad democrática de su pueblo».

El gobernante hondureño deseó «éxito» a Fernández en esta “nueva etapa de gobierno”, y expresó su convicción de que “el respeto a la democracia, la institucionalidad y la cooperación entre naciones hermanas fortalecen a nuestra región”.

«Que Dios la guíe en esta alta responsabilidad y bendiga al pueblo costarricense», enfatizó Asfura, quien asumió la Presidencia de Honduras el pasado 27 de enero.

Fernández, del derechista Partido Pueblo Soberano, se convirtió el domingo en la ganadora de las presidenciales de Costa Rica, en las que obtuvo un apoyo del 48,5 % de los votos con el 88,4 % de las mesas escrutadas, muy por encima del 40 % necesario para triunfar en primera ronda.

La candidata, politóloga de 39 años, venció al candidato Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, quien sumó el 32,12 % de los votos, de acuerdo a los resultados emitidos por el Tribunal Supremo de Elecciones.

La nueva gobernante, quien fue ministra de la Presidencia y de Planificación del actual Gobierno, se ha proclamado como «heredera» del presidente saliente Rodrigo Chaves. EFE

