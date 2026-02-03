Asfura juramenta al abogado Enrique Rodríguez como nuevo ministro de Defensa de Honduras

Tegucigalpa, 2 feb (EFE).- El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, juramentó este lunes al abogado y empresario Enrique Rodríguez Burchard como nuevo ministro de Defensa del país centroamericano, informó una fuente oficial.

Asfura le tomó juramento a Rodríguez Burchard en una ceremonia realizada en la Casa Presidencial, en la capital hondureña, según informó el Ejecutivo.

Rodríguez Burchard, un abogado cercano al gobernante, quien tomó posesión el pasado 27 de enero, tendrá bajo sus responsabilidad una de las carteras más estratégicas del Gabinete de Gobierno, encargada de la conducción política de las Fuerzas Armadas de Honduras.

La Secretaría de Defensa recibió la designación de Rodríguez Burchard con optimismo, destacando que representa un «honor y un privilegio» para la institución encargada de velar por la soberanía y la integridad del territorio hondureño.

«Su vasta experiencia, trayectoria profesional y liderazgo representan un valioso aporte en este momento clave para la defensa nacional y la seguridad del país», subrayó la institución en sus redes sociales.

La Secretaría de Defensa aseguró, además, que bajo su dirección se seguirán «fortaleciendo los principios de lealtad, disciplina, profesionalismo y compromiso con el pueblo hondureño».

El gobernante hondureño también designó a Alejandro Rodríguez Escoto como nuevo director general de Marina Mercante. EFE

