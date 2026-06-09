Asfura promete modernizar policía hondureña para combatir el narcotráfico y la extorsión

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Tegucigalpa, 9 jun (EFE).- El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, ratificó este martes su compromiso de fortalecer las instituciones de seguridad mediante la tecnología y el equipamiento para combatir el narcotráfico y la extorsión en el país centroamericano.

«Desde el primer día que asumimos (el poder), nuestro compromiso es fortalecer las instituciones de seguridad, ténganlo por seguro, las vamos a fortalecer, tecnificar, capacitar y equipar para luchar contra la extorsión y el narcotráfico. Aquí me tienen de frente para luchar, para proteger y para servirles», enfatizó Asfura durante una ceremonia de la Policía Nacional.

El mandatario hondureño subrayó que la estrategia de su Gobierno se centrará en la modernización y el equipamiento de las fuerzas del orden para hacer frente a las amenazas que atentan contra la seguridad del Estado.

Afirmó además que el éxito de las operaciones policiales depende de dotar a los agentes de los recursos técnicos necesarios, proyectando «una policía equipada con tecnología, una policía que tenga herramientas necesarias para enfrentar los desafíos».

Durante el acto, marcado por los ascensos y condecoraciones a miembros de la Policía Nacional, el gobernante reconoció la complejidad de la labor de seguridad en la nación centroamericana.

«Sabemos que todavía hay muchos retos, pero vamos para adelante firmes, creyendo en lo que sentimos, pensamos y amamos. Sabemos de esa lucha inmensa que debemos hacer todos los días, pero también sabemos que tenemos una Honduras que cuenta con hombres y mujeres valientes que van a cumplir su deber», manifestó.

Asfura aseguró a los policías que «no están solos» y que, a pesar de que su trabajo «no es sencillo», el Gobierno está comprometido a respaldarlos para que cumplan su misión «con capacidad y orgullo».

«No es fácil poder ver hacia adelante si no estamos conscientes de que primero en nuestras vidas está Honduras», añadió el presidente, quien pidió «sensatez, cordura y tolerancia» para enfrentar el futuro.

El jefe de Estado destacó el «sacrificio y el compromiso» de los uniformados y recordó que los ascensos otorgados no son casualidad, sino el resultado de «muchísimos años de trabajo, sacrificio y lealtad».

La extorsión es una de las principales causas de desplazamiento forzado, muertes violentas y cierre de pequeños y medianos negocios en Honduras, un país que registra elevados índices de criminalidad debido al crimen organizado y el narcotráfico, y que figura entre los más violentos de la región, con una media de entre diez y doce asesinatos diarios. EFE

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