Asfura sigue líder en comicios de Honduras y EEUU revoca visas a funcionarios electorales

Tegucigalpa, 20 dic (EFE).- Con el avance del escrutinio especial en Honduras este sábado se mantiene líder el candidato presidencial del conservador Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al tiempo que Washington ha sancionado en las últimas horas a dos funcionarios electorales del país centroamericano.

Con el 99,87 % de las actas escrutadas, Asfura lidera los resultados con el 40,28 % de los votos, contra el 39,58 % de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, también conservador, mientras que la candidata del gobernante del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, es tercera con 19,13 %, luego de que el jueves se reinició el conteo especial de votos con 2.792 actas electorales con inconsistencias.

En medio de la incertidumbre que todavía prevalece en Honduras, aunque en menor grado desde que el jueves la presidenta, Xiomara Castro, anunció que aceptará los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y que habrá una transición pacífica el 27 de enero de 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el viernes en su página web que «revocó las visas de Mario Morazán», un magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), «por socavar la democracia en Honduras al obstaculizar el recuento de votos». EFE

