Asfura sigue superando a Nasralla con el 99,40 % de las actas escrutadas en Honduras

Tegucigalpa, 9 dic (EFE).- El candidato del Partido Nacional de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue superando este martes a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, cuando se ha escrutado el 99,40 % de las actas, aunque faltaría aún contar los votos de más de 2.700 actas que presentan inconsistencias y podrían superar los 500.000 sufragios.

Según el último cómputo del Consejo Nacional Electoral (CNE), que no varía desde la pasada medianoche, Asfura sigue encabezando los resultados con 1.298.835 votos (40,52 %), contra 1.256.428 votos (39,48 %) que acumula Nasralla.

Ese resultado mantiene a la candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, en el tercer puesto con 618.448 papeletas (19,29 %). EFE

