Asfura solicita la reincorporación de Honduras a ente arbitral del Banco Mundial

Tegucigalpa, 27 ene (EFE).- El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, solicitó este martes la reincorporación de su país al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial (BM), luego de que el Gobierno anterior ordenara el retiro del convenio en febrero de 2024.

Asfura expresó la intención de Honduras de «incorporarse nuevamente» al convenio del organismo arbitral en una misiva dirigida a la secretaria general del CIADI, Martina Polasek.

«Honduras reconoce la importancia de contar con un marco neutral y efectivo para la resolución de controversias en materia de inversión y está dispuesta a cumplir con los requisitos y procedimientos del Convenio del CIADI pertinentes para procesar esta solicitud», señala el documento oficial, firmado por Asfura, quien asumió este martes su mandato para el período 2026-2030.

El mandatario hondureño indicó en la nota que su país iniciará los «procesos internos y enviará la documentación necesaria lo más pronto posible» para adherirse de nuevo al CIADI.

Además, solicitó a Polasek que se agende «lo antes posible» la fecha para la firma oficial de la solicitud de reincorporación de Honduras.

El 24 de febrero de 2024, el Gobierno de la expresidenta Xiomara Castro notificó al Banco Mundial la retirada del convenio del CIADI, al considerar que es un ente que socava la soberanía de las naciones.

La Procuraduría General de la República (PGR) indicó en su momento que la decisión de Honduras estaba apegada al derecho internacional, conforme al artículo 54 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados y el artículo 71 del Convenio del CIADI «para salvaguardar las finanzas públicas, corregir el desequilibrio que favorece a inversionistas extranjeros y perjudica a los inversionistas nacionales, y terminar con el llamado terrorismo de litigación».

La PGR expresó también que existe un «sesgo mediático corporativo, que se manifiesta a favor de ceder la soberanía a las empresas transnacionales que sin derecho alguno están demandando al Estado para que les pague sumas multimillonarias de dinero».

El retiro ha sido cuestionado por juristas y empresarios, que señalan que la decisión no bloqueará posibles demandas internacionales contra Honduras y podría afectar la llegada de inversión extranjera. EFE

