Asfura ve en la cumbre de Trump una oportunidad para una «agenda común» latinoamericana

2 minutos

Miami (EE.UU.), 7 mar (EFE).- El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, calificó este sábado la cumbre convocada por su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, como un «encuentro clave» para América Latina y afirmó que la cita permitirá avanzar en una «agenda común» en materia de seguridad, economía y política.

La reunión, bautizada como ‘Escudo de las Américas’, representa un «encuentro clave para América Latina en la economía, la seguridad y la política de nuestros países», subrayó Asfura, quien participa en el foro internacional en Florida.

«Los desafíos que enfrentamos requieren diálogo, cooperación y visión compartida para construir oportunidades para nuestros pueblos», enfatizó el gobernante hondureño, según un comunicado del Ejecutivo.

Para Asfura, el ‘Escudo de las Américas’ no es solo un espacio para debatir, sino una oportunidad para que los países latinoamericanos avancen en una «agenda común».

«La cumbre ‘Escudo de las Américas’ representa un espacio fundamental donde líderes del continente podremos definir el rumbo de la cooperación regional y fortalecer los lazos que nos unen como naciones», aseguró.

El Ejecutivo hondureño indicó que la agenda del encuentro prevé que los presidentes discutan estrategias para «fortalecer la cooperación hemisférica, impulsar el crecimiento económico y reforzar la seguridad regional».

La presencia de Asfura, que contó con el respaldo público de Trump en las pasadas elecciones en Honduras del 30 de noviembre, reafirma la línea de política exterior de su Gobierno, orientada a fortalecer las relaciones internacionales, atraer inversiones y trabajar con países aliados para impulsar «el desarrollo, la estabilidad y la prosperidad de la región», añade el comunicado.

A la cumbre asisten también los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chávez; República Dominicana, Luis Abinader; Ecuador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele; Guyana, Irfaan Ali; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña, y Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

También, participa el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien el próximo miércoles tomará posesión. EFE

ac/fa/gpv