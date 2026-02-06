Asfura viaja a EE.UU. para reunirse con Trump: migración y comercio en la agenda bilateral

Tegucigalpa, 6 feb (EFE).- El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, viajó este viernes a Estados Unidos para mantener el sábado un encuentro privado con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el que abordarán la agenda bilateral centrada en migración, seguridad y, especialmente, el impacto de los nuevos aranceles comerciales.

Asfura, quien recibió el apoyo público de Trump durante la campaña de las pasadas elecciones de noviembre, se traslada en un vuelo comercial acompañado por la canciller, Mireya Agüero, dijo a EFE una fuente del Ejecutivo hondureño.

Más temprano, Agüero confirmó que la reunión tendrá lugar en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, en el estado de Florida, y busca consolidar un diálogo directo sobre intereses compartidos, más allá de la firma de acuerdos técnicos.

Antes de partir desde el Aeropuerto Internacional de Palmerola, al norte de Tegucigalpa, el mandatario hondureño subrayó que el objetivo central del encuentro es proteger las exportaciones nacionales frente a las recientes políticas fiscales de Washington.

Señaló que su equipo técnico está «listo y preparado» para iniciar negociaciones inmediatas sobre el gravamen general del 10 % a las importaciones y el 25 % específico para el sector de arneses, una industria clave para la manufactura nacional.

«Le hemos comunicado al Gobierno estadounidense que estamos en toda la disposición para empezar, de inmediato, las pláticas en cuanto ellos lo determinen», subrayó Asfura, tras recordar que países como Guatemala y El Salvador ya han alcanzado acuerdos similares.

El gobernante enfatizó que su administración busca consolidar a Honduras como un destino seguro para la inversión privada en sectores estratégicos como la infraestructura y la energía.

Asfura citó como ejemplos de confianza empresarial los recientes anuncios de multinacionales como Cargill, que duplicará su producción avícola, y las inversiones de 100 millones de dólares proyectadas en la infraestructura portuaria de Puerto Cortés.

«Si nosotros no entendemos que debemos de traer inversión hondureña y extranjera, tenemos que dar todas las facilidades, un presidente tiene que ser un facilitador para que la gente pueda invertir, porque si no, no va a haber manera que podamos darle oportunidad de empleo a la gente», enfatizó.

La situación de los hondureños que residen en Estados Unidos también será abordado en el encuentro privado entre ambos presidentes.

El gobernante hondureño calificó de «héroes» a los cerca de dos millones de compatriotas que residen en Estados unidos, cuyas remesas sumaron el año pasado alrededor de 12.000 millones de dólares, lo que representa el 27 % del Producto Interior Bruto (PIB) del país centroamericano. EFE

