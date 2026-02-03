Asfura y Trump mantendrán «reunión histórica» el fin de semana, según canciller hondureña

2 minutos

Tegucigalpa, 3 feb (EFE).- El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, mantendrá este fin de semana una «reunión histórica» con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo respaldó abiertamente durante la campaña, informó la canciller hondureña, Mireya Agüero.

«Estaremos viajando a Estados Unidos este fin de semana para este importante encuentro (con) el presidente de los Estados Unidos y el secretario de Estado, Marco Rubio», subrayó este lunes Agüero a medios locales.

Aunque la funcionaria explicó que, por tradición diplomática, los encuentros «uno a uno» permiten que los propios mandatarios fijen sus prioridades, subrayó que el diálogo «este fin de semana» estará centrado en los «intereses de ambos países».

«Es una reunión histórica, porque pocas veces se ha registrado un encuentro a tan alto nivel tan pronto en la inauguración de un presidente», destacó la canciller.

El encuentro se celebrará en la residencia del presidente estadounidense en Mar-a-Lago, en el estado de Florida, afirmó a EFE una fuente del Ejecutivo.

Asfura, quien asumió el poder el pasado 27 de enero, confirmó este martes que solicitará a Trump la eliminación de aranceles comerciales que afectan la competitividad del país centroamericano.

El gobernante precisó que el eje central del encuentro será la negociación de los gravámenes que amenazan la economía local, especialmente el arancel general del 10 % y el impuesto del 25 % aplicado a los arneses para la industria automotriz.

“Eso es lo que tenemos que ir a hacer a Estados Unidos, a pedirle al presidente Trump que nos dé la oportunidad de que podamos ser competentes, igual que Guatemala y El Salvador”, subrayó Asfura a los periodistas tras asistir a la conmemoración del 279 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras.

El gobernante destacó que Estados Unidos es el «socio comercial más grande» de Honduras y que, por tanto, es imperativo «cuidar» la relación bilateral.

Asfura se reunió a mediados de enero con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, con quien acordó «profundizar» la relación entre ambos países para promover los objetivos comunes de la región, principalmente en temas de seguridad.

De acuerdo con el Departamento de Estado, Rubio habría resaltado la necesidad de «profundizar» la relación y detalló que buscarán continuar la cooperación en materia de seguridad, manteniendo el tratado bilateral de extradición y la expansión del intercambio de información. EFE

