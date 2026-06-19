Asfura y Zelenski abren la puerta a transferencia de tecnologías ucranianas a Honduras

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Kiev, 19 jun (EFE).- Los presidentes hondureño y ucraniano, Nasry ‘Tito’ Asfura y Volodímir Zelenski, acordaron este viernes durante la primera visita a Kiev del mandatario centroamericano trabajar en la posible transferencia a Honduras de tecnologías agrícolas y de drones ucranianos.

“Ucrania tiene tecnología muy importante que nos puede servir para temas de agricultura”, destacó Asfura en una comparecencia ante los medios junto con Zelenski.

El presidente hondureño agregó que la tecnología agrícola de Ucrania, que es una potencia exportadora de grano y otros productos del campo, tiene potencial para proporcionar “una mayor productividad y seguridad alimentaria” a Honduras.

También se refirió a la cuestión el presidente ucraniano, que destacó la vertiente de seguridad de esta posible cooperación tecnológica entre las partes.

Zelenski mencionó entre los posibles aparatos no tripulados que Ucrania podría ofrecer al país centroamericano los drones navales y tecnologías de este tipo para misiones de inteligencia y de control de zonas fronterizas.

El presidente ucraniano también mencionó el interés hondureño en acceder a la experiencia ucraniana en digitalización. “Estamos listos para ayudar en esto”, declaró.

La visita de Asfura a Kiev es la primera que hace un presidente hondureño a Ucrania en la historia de ambos países. EFE

mg/rz/fpa

(foto)(vídeo)