Asia urge a una navegación segura en Ormuz tras el anuncio de acuerdo entre EE.UU. e Irán

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Bangkok, 15 jun (EFE).- Varios países de Asia, entre ellos China y el mediador Pakistán, celebraron este lunes el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que busca poner fin a más de 100 días de hostilidades, con llamamientos a reanudar la navegación segura del comercio internacional a través del estrecho de Ormuz.

China, principal socio comercial de Irán y su mayor importador de petróleo, llamó a restaurar «cuanto antes» unas condiciones seguras y libres para la navegación, en palabras del portavoz de la Cancillería china Lin Jian, durante una rueda de prensa.

Pekín valoró la mediación hecha por el Gobierno pakistaní para lograr el acuerdo, del que se desconocen detalles y que será firmado el próximo viernes en Suiza por parte de representantes de ambos países y en una ceremonia presidida por Pakistán, según confirmó este lunes su primer ministro, Shehbaz Sharif.

Como muchos países asiáticos, China depende en gran medida del petróleo y el gas que se exportan a través del estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20 % del crudo mundial antes del conflicto.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, celebró el «importante avance» alcanzado por Teherán y Washington para poner fin a la guerra, que inició con una ofensiva de EE. UU. e Israel que resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

El pacto «refleja el poder del compromiso diplomático sostenido y la determinación colectiva de las naciones amigas de priorizar el diálogo sobre la confrontación», escribió Dar en X.

Asimismo, el primer ministro de la India, Narendra Modi, acogió con satisfacción el acuerdo, que espera que garantice «la libertad de navegación y de comercio» en la región.

A lo largo de la guerra, el Gobierno de la India ha tenido que incrementar en varias ocasiones el precio de los combustibles para empresas y hogares, y pidió a sus ciudadanos evitar las compras de oro y los viajes internacionales para frenar la devaluación de la rupia.

En Filipinas, el Gobierno declaró la emergencia energética mientras raciona las reservas de combustible, que estima cubren un mes más.

En el caso de Japón, la primera ministra, Sanae Takaichi, se sumó a las voces que piden navegación libre «y que se logre lo antes posible un acuerdo final sobre el problema nuclear de Irán y otros asuntos», escribió la mandataria en su cuenta de la red social X.

En este sentido, las navieras niponas recibieron con cautela el acuerdo anunciado, pues aseguran que las embarcaciones no podrán pasar con seguridad por el estrecho hasta que se haya completado un desminado o hasta que se confirme que no hay peligro, según dijo una fuente del sector a EFE.

En sendos comunicados gubernamentales, Australia, Nueva Zelanda, Malasia e Indonesia se sumaron a la celebración y a la petición de canales de navegación segura.

En un comunicado conjunto, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, y la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, dieron la bienvenida al pacto, urgieron a que el acuerdo contemple medidas para reabrir el estrecho de Ormuz y pidieron el fin de las hostilidades en la región, incluido el Líbano. EFE

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