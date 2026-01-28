ASML anuncia un recorte de 1700 empleos pese a un año récord de ingresos y beneficios

3 minutos

La Haya, 28 ene (EFE).- El fabricante neerlandés de máquinas para semiconductores ASML, de las compañías más estratégicas de Europa, anunció este miércoles una reestructuración interna que supondría la salida de 1.700 empleados, principalmente en Países Bajos, a pesar de que la compañía tuvo un 2025 lleno de récords, incluido un aumento del 15,5 % en ingresos.

Según los resultados anuales publicados este miércoles, la empresa reportó ingresos récord de 32.700 millones de euros para 2025, un 15,5% más que el año anterior, mientras que el beneficio aumentó un 27% hasta los 9.600 millones de euros. Su consejero delegado, Christophe Fouquet, prevé un 2026 de más aumentos, con ingresos de entre 34.000 y 39.000 millones, lo que supondría un crecimiento adicional de hasta el 19 % respecto a 2025.

Pese a este desempeño sólido, la empresa informó a sus empleados de un plan para reorganizar sus áreas de tecnología con el fin de ganar agilidad y reforzar su foco en ingeniería e innovación, y explicó que “algunos puestos, principalmente a nivel directivo, podrían dejar de ser necesarios” y, aunque habrá relocalización de algunos trabajadores, “algunos dejarán ASML como consecuencia de estos cambios”.

ASML explicó que “los cambios propuestos podrían dar lugar, en última instancia, a una reducción neta de alrededor de 1.700 puestos, principalmente en Países Bajos y algunos en Estados Unidos”, lo que representa cerca del 3,8 % de la plantilla total de la compañía, que asciende a unos 43.520 trabajadores a tiempo completo.

Esta reorganización es necesaria para poder seguir creciendo, según ASML.

“Especialmente nuestros ingenieros han indicado que quieren dedicar su tiempo a la tecnología, sin verse frenados por procesos lentos: quieren recuperar la cultura dinámica que nos ha hecho tan exitosos”, señaló el consejero delegado.

Fouquet resumió los resultados anuales señalando que “ASML registró otro año récord en 2025” y admitió que se ha “elegido realizar estos cambios en un momento de fortaleza para la empresa”.

En cuanto al cuarto trimestre de 2025 comparado con el mismo periodo del año anterior, las ventas netas subieron de 9.300 millones a 9.700 millones, lo que se traduce en un aumento del 4,3 % a finales de año, y el beneficio neto trimestral creció desde 2.700 millones hasta 2.800 millones.

Los pedidos recibidos por el fabricante de máquinas de chips en 2025, que deberían generar ingresos más adelante, ascendieron a 38.800 millones de euros, una cifra que en 2024 fue de casi 36.000 millones de euros, lo que también explica el optismo de cara a este año.

ASML es una de las mayores empresas de Europa y es clave para la economía neerlandesa por su volumen de facturación. A mediados de enero, la acción del fabricante neerlandés alcanzó por primera vez en su historia los 1.162 euros el título en la bolsa de Ámsterdam, lo que elevó el valor de mercado de la empresa a los 441.000 millones de euros (513.000 de dólares).

La compañía fabrica equipos especializados para la producción de semiconductores, máquinas de gran complejidad técnica cuyo precio puede alcanzar cientos de millones de euros, y entre sus principales clientes hay grandes fabricantes de chips como Intel y Samsung, cuyos productos se incorporan después a todo tipo de dispositivos electrónicos, desde teléfonos inteligentes hasta centros de datos. EFE

ir/jaf/cg