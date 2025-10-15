ASML prevé caída de ventas en China en 2026 tras dos años récord y auge global por la IA

3 minutos

La Haya, 15 oct (EFE).- El fabricante neerlandés de máquinas para la producción de chips ASML anticipa una fuerte caída de sus ventas a China en 2026, tras dos años de compras masivas por parte de clientes de ese país, al tiempo que prevé cerrar este año con un crecimiento de ingresos del 15 % por la fuerte demanda global de semiconductores vinculados a la inteligencia artificial (IA).

En la presentación de sus resultados del tercer trimestre, ASML informó este miércoles de unas ventas netas de 7.500 millones de euros, y un beneficio neto de 2.100 millones, ambas cifras similares a las del mismo trimestre del año pasado y en línea con sus previsiones.

ASML, con sede cerca de Eindhoven y único productor mundial de máquinas de litografía para chips de última generación, espera ingresos de entre 9.200 y 9.800 millones de euros en el último trimestre del año, una cifra récord.

La compañía prevé que sus ventas anuales aumenten un 15 % este año con respecto a 2024, y señaló que no espera que la facturación total de 2026 caiga por debajo de la de este año, pero advirtió de que la demanda de sus clientes en China «disminuirá significativamente» en 2026, tras un «negocio muy fuerte» en 2024 y 2025.

China ha sido el mayor mercado de ASML en los últimos años, representando más del 40 % de sus ventas totales de maquinaria en 2024, una posición que ha generado críticas en Estados Unidos, donde se reclama endurecer las restricciones al acceso chino a la tecnología de semiconductores.

ASML ya tiene prohibido exportar sus sistemas más avanzados a China, lo que ha llevado a empresas chinas a acumular equipos de fabricación de chips ante la posibilidad de nuevas limitaciones a las exportaciones.

«En el mercado, hemos visto un impulso positivo continuo en torno a las inversiones en IA, y esto se ha extendido a más clientes, tanto en lógica de vanguardia como en DRAM avanzada. Por otro lado, esperamos que la demanda de clientes chinos disminuya significativamente en 2026», señaló hoy el consejero delegado de ASML, Christophe Fouquet, que espera un cierre de 2025 «muy sólido», con ingresos récord en el último trimestre.

Además, explicó que, en el frente tecnológico, la adopción de la litografía ultravioleta extrema (EUV) sigue avanzando, incluida la de la nueva generación.

ASML también ha comenzado a suministrar equipos para el empaquetado avanzado de chips y ha integrado inteligencia artificial en su cartera tras una alianza con la compañía Mistral AI.

Pese a la previsible contracción del mercado chino, ASML confía en que el auge de la IA mantenga la demanda global alta en 2026, puesto que las grandes tecnológicas están invirtiendo en chips cada vez más sofisticados para sostener cargas intensivas de cálculo y procesamiento de datos, donde las máquinas de ASML son insustituibles de momento. EFE

