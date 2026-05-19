Asociación argentina de medios repudia los constantes insultos de Milei a los periodistas

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Buenos Aires, 19 may (EFE).- La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que agrupa a la mayoría de medios del país, censuró este martes las “agresiones» del presidente Javier Milei contra los periodistas, que se han agravado con los recientes ataques directos a dos informadores.

“ADEPA reitera que la crítica y la réplica son parte del debate democrático. El insulto y la estigmatización personal, especialmente cuando provienen de la máxima autoridad del Estado, generan un clima de hostilidad e intimidación que afecta el libre ejercicio del periodismo y, con él, el derecho a la información de toda la ciudadanía”, expresó ADEPA en un comunicado.

El pasado 13 de mayo Milei acusó a la periodista Débora Plager, del canal La Canal+, de ser «cómplice de asesinato» por haber realizado una disertación ante el Congreso a favor de la aprobación de la ley del aborto, sancionada en Argentina en 2020.

“Ella y todos los pañuelitos verdes (personas a favor del aborto) son cómplices de todos los muertos que hay por abortos. Son todos cómplices de asesinato en el vientre de la madre. Son asesinos”, dijo Milei durante una entrevista en el canal de straming Carajo, afín al presidente y a su gobierno.

Además calificó a Plager de “cómplice de genocidio” y “sorete” (excremento), en referencia a comentarios de esta periodista sobre el reciente hallazgo de fetos humanos en una clínica de la provincia de Buenos Aires.

ADEPA también condenó los ataques contra el periodista Marcelo Bonelli, del canal Todo Noticias, a quien Milei atribuyó una información que no había publicado y por la que le califica de «mentiroso».

«Son todas mentiras. No hay una frase que sea verdad», dijo Milei sobre una información que, según afirmó, había publicado Bonelli, pero que tanto el periodista como ADEPA niegan que se haya difundido.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), una asociación que vela por la libertad de información, se expresó anteriormente en términos similares y consideró, también en un comunicado, que las palabras del presidente se basaron en “una tergiversación” de las declaraciones de Débora Plager sobre el aborto y el hallazgo en la clínica citada.

Por eso, FOPEA expresó su “solidaridad” con la periodista y repudió “en términos categóricos” las expresiones de Milei, al considerar que “constituyen un claro caso de criminalización de una opinión”.

“La vejación, el insulto y la acusación de complicidad en crímenes no configuran crítica periodística ni debate público, sino formas de hostigamiento que buscan disciplinar y amedrentar a quienes ejercen el periodismo”, sostuvo FOPEA.

En los últimos meses, Milei ha mantenido reiterados cruces con periodistas y medios de comunicación, a los que acusa de operar políticamente contra su Gobierno. Sus ataques a la prensa crecen cada día en sus intervenciones públicas y en las redes sociales. EFE

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