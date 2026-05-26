Asociación de Estudios de LATAM celebra su congreso en París: «No podemos tenerlo en EEUU»

4 minutos

Pol Lloberas Cardona

París, 26 may (EFE).- El presidente de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), Maxwell Cameron, afirmó este martes que su congreso internacional se celebrará por primera vez en París porque «de momento, no pueden hacerlo» en Estados Unidos ante las negaciones de visados de algunos de sus miembros, que calificó de «arbitrarias y discriminatorias».

«A la última reunión que tuvimos en San Francisco, lamentablemente no pudieron asistir varias personas a las que el Departamento de Estado les negó arbitrariamente los visados. No podemos tener a LASA en Estados Unidos y esperar que todos vayan a poder participar», lamentó Cameron en declaraciones a EFE.

El presidente de la asociación, que cuenta con 13.000 miembros pertenecientes a «instituciones académicas y de la sociedad civil de todo el mundo» y fue fundada precisamente en EE.UU., aseguró que dada esta problemática, LASA está en París y el siguiente evento «va a ser en México, luego Chile y después, ya veremos».

«Mientras en Estados Unidos exista una política arbitraria y discriminatoria contra algunos sectores de América Latina, y mientras nuestros miembros no se sientan cómodos con viajar a Estados Unidos porque se preocupan por la situación allí, tenemos que organizar los congresos en otra parte», apostilló.

El presidente de la LASA consideró que la denegación de visados a sus miembros responde a una «pretensión de hegemonía» estadounidense en el continente americano, recrudecida en el segundo mandato de Donald Trump, y que definió como un «corolario de la doctrina Monroe», en referencia a la política exterior de EE.UU. en el siglo XIX.

«Trump vuelve al Gobierno ya con mucha más preparación y experiencia, con un equipo de gente que sabe perfectamente lo que está haciendo: tiene un proyecto muy claro que ya anunció en 2025», agregó.

En su portal digital, la organización también subrayó que «mientras no cese la hostilidad manifestada hacia los miembros» de LASA, su Consejo Ejecutivo «acordó que los futuros congresos se celebren en universidades de América Latina y el Caribe» en virtud del «principio de no violencia».

Un punto de encuentro internacional

En el congreso LASA2026, celebrado por primera vez en París, se reúnen entre este martes y sábado 6.200 expertos en Latinoamérica que participarán en cientos de paneles, conferencias y coloquios.

El evento coincide con el sexagésimo aniversario de la organización y bajo el título ‘República y Revolución’ invita a «una reflexión profunda sobre los retos geoestratégicos de Latinoamérica y el Caribe».

Uno de los miembros que participará en sus conferencias es Andrés Toloza, politólogo e investigador en la Universidad de los Andes (Colombia), que presentará un trabajo sobre cómo se estudian los movimientos sociales en diferentes partes del mundo.

«Espero, primero, conocer a gente nueva que también estudie lo que yo hago y fortalecer las redes de investigación que tengo; y poder aprender un montón sobre otras personas y otros temas de América Latina», explicó en declaraciones a EFE.

Otro de los expertos que toman parte en el evento es Carlos López, investigador de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín, que estudia el género y quien junto a un equipo de trabajo ha tratado la historia de las mujeres en el conflicto armado colombiano.

En la gran diversidad de temáticas que se tratarán también destacan proyectos como el de Ann E. De Leon, investigadora del México decimonónico en el Universidad de Alberta (Canadá), que el jueves presentará una ponencia sobre la reproducción de códices aztecas, mayas y mixtecas: un compendio que sigue empleándose como fuente para acceder al conocimiento de estas culturas milenarias.

La LASA es, según su presidente, «la asociación dedicada al estudio de Latinoamérica más grande del mundo» y fue creada en Estados Unidos a raíz de la revolución cubana, en 1966, para fomentar el estudio académico de la América Latina. EFE

plc/cat/mra

(foto)(vídeo)