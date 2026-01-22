Asociación de exportadores: Guerra arancelaria de Colombia y Ecuador daña a ambos países

Bogotá, 22 ene (EFE).- La guerra comercial entre Colombia y Ecuador, iniciada por el segundo al anunciar la imposición de aranceles del 30 % a las importaciones del primero, daña a los dos países y debe resolverse mediante el diálogo entre los gobiernos, afirmó este jueves el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz Molina.

«Nos estamos haciendo daño los dos países», dijo Díaz Molina a EFE al comentar el anuncio del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de que a partir del próximo 1 de febrero se aplicará «una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia» por «la falta de reciprocidad y acciones firmes» por parte de este país en la lucha contra el narcotráfico.

Colombia apeló al principio de reciprocidad y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anunció este jueves que impondrá un gravamen del 30 % a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador que no especificó, mientras que el de Minas y Energía suspendió las ventas de electricidad a Ecuador.

Al respecto, el presidente de Analdex explicó: «La decisión sorpresiva del presidente ecuatoriano de poner un arancel o una sobretasa a las exportaciones colombianas recibe una respuesta por parte de Colombia, que suspende las ventas de energía eléctrica al Ecuador y ya está la posibilidad de tomar un conjunto de productos ecuatorianos y también ponerles el 30 %».

Ecuador respondió a esas medidas con una modificación en la tarifa de transporte del petróleo colombiano que pasa por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).

«Por esa vía nos vamos a hacer daño los dos países y los perjudicados van a ser los consumidores, tanto ecuatorianos como colombianos. Entonces, el llamado a los gobiernos es a que se sienten a la mesa a solucionar esos problemas», manifestó Díaz Molina.

Dinámica comercial

Colombia y Ecuador tienen una frontera terrestre de 586 kilómetros con una dinámica relación comercial y comparten mesa en la Comunidad Andina (CAN) junto con Bolivia y Perú, por lo cual los aranceles van en contra de unos acuerdos de libre intercambio de bienes y servicios.

Entre enero y noviembre de 2025 las exportaciones de Colombia a Ecuador sumaron 1.673 millones de dólares, mientras que las importaciones de ese país fueron de 808 millones de dólares, lo que arrojó en los primeros once meses del año un superávit de 865 millones de dólares para el primer país.

«Colombia tiene en el Ecuador un mercado muy importante para sus manufacturas y nos duele afectar ese mercado. Nosotros vendemos cerca de 2.000 millones de dólares allá en productos con valor agregado o manufacturas, importamos materias primas y vendemos productos transformados. Entonces, Ecuador es consciente de que para la economía colombiana el mercado ecuatoriano es muy importante», agregó Díaz Molina.

El presidente de Analdex explicó que lo que más vende Colombia a Ecuador son, «en primer lugar energía eléctrica», pero también azúcar, productos farmacéuticos, químicos y de limpieza; cosméticos, vehículos, textiles, confecciones y calzado.

Las ventas de energía son particularmente sensibles porque, según la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) a Ecuador se le venden 8 gigavatios diarios, que representan cerca del 8 % de su consumo.

Durante la crisis energética que vivió ese país entre 2023 y 2024 por la sequía, Colombia duplicó sus envíos de electricidad para ayudarle a mitigar los apagones diarios, que llegaron a ser de hasta 14 horas.

Ecuador, por su parte, exporta a Colombia, entre otros, «productos del mar, harina de pescado que se requiere para producir concentrados para animales, y productos agrícolas», indicó el presidente de Analdex.

«Es una canasta bien diversificada de productos», expresó Díaz Molina, quien señaló que los dos gobiernos deben resolver sus diferencias «para no dañar el comercio formal, legal, y no impulsar el contrabando y la actividad ilegal, que es precisamente de lo que se queja el presidente Noboa». EFE

