Asociación de Municipios de Honduras condena ataques contra alcaldes y llama a la unidad

Tegucigalpa, 9 ago (EFE).- La Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) condenó el ataque a disparos ocurrido este sábado contra la vivienda del alcalde de Olanchito (centro-norte del país), Juan Carlos Molina, quien aspira a la reelección por el opositor Partido Nacional, y llamó a la unidad para proteger la democracia frente a estos hechos.

“Estamos realmente preocupados por esta situación; desconocemos el origen de este atentado. Nunca hemos recibido amenazas personales. Soy un hombre de paz y nunca he tenido problemas; nos sorprende que esto esté ocurriendo”, declaró Molina ante los medios de comunicación.

La familia está «sumamente afectada y preocupada, pero agradecida con Dios porque no nos pasó nada”, dijo Molina, y destacó la pronta reacción de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Policía Nacional.

Molina, quien además preside la Asociación de Alcaldes del Partido Nacional, primera fuerza de oposición, manifestó su preocupación por el incremento de la violencia durante el proceso electoral y expresó su deseo de que este ataque sea un hecho aislado, sin connotaciones políticas.

Este incidente se suma al ataque sufrido la semana pasada por Rubén Darío Pacheco, alcalde de Quimistán, departamento occidental de Santa Bárbara, por el partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), quien resultó ileso, así como al intento de secuestro ocurrido el viernes contra el diputado opositor Mario Reyes.

En un comunicado, la AMHON expresó su “profunda preocupación” y solidaridad con los funcionarios afectados, así como con sus familias y comunidades.

Además, hizo un llamado a la “unidad nacional”, exhortando a las autoridades policiales y a la ciudadanía a “mantenerse firmes” en la defensa de la democracia, la seguridad ciudadana y la institucionalidad.

La Asociación reconoció la labor de la Dirección Policial de Investigaciones, e hizo un “llamado urgente” para que las autoridades competentes realicen una investigación “exhaustiva, ágil y transparente” que permita identificar y sancionar tanto a los responsables materiales como intelectuales de estos ataques.

La AMHON insistió en la importancia de garantizar la protección de todos los funcionarios municipales y públicos, y reafirmó su compromiso con una gestión pública «ética, profesional y segura» en beneficio de todos los hondureños. EFE

