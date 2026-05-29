Asociación de periodistas hispanos expresa preocupación por pérdida de talento en CBS

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Nueva York, 29 may (EFE).- La Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ) expresó este viernes su preocupación por la «perdida de periodistas latinos» en la red CBS y reivindicó una mayor representación en los medios en general para reflejar la sociedad de EE.UU.

La NAHJ criticó en un comunicado el despido de Cecilia Vega, la primera corresponsal latina del programa ’60 minutes’ y señaló una «preocupante tendencia a que periodistas con experiencia sean despedidos o dejen programas de noticias nacionales».

CBS News anunció ayer la salida de Vega y de otra corresponsal del reputado programa de entrevistas y reportajes en profundidad, Sharyn Alfonsi, así como la productora ejecutiva Tanya Simon y el editor ejecutivo Draggan Mihailovich.

Vega, cuyo contrato iba de 2023 a marzo de 2027, denunció en Instagram intentos de «insertar sesgo político» en las noticias por parte de la dirección, lo que ha llevado a una «lucha para mantener la independencia editorial regularmente» y también a «censura».

La NAHJ señaló que en otros medios propiedad de CBS ha habido otras salidas de periodistas latinos, incluyendo a Omar Villafranca, Andrés Gutiérrez y Nidia Cavazos.

Aunque cada profesional ha tenido circunstancias diferentes, «el efecto acumulativo ha intensificado la preocupación por la menguante presencia de periodistas latinos en reportajes prominentes y roles en las redacciones», agregó.

«Cuando los latinos forman casi el 20 % de la población de EE.UU., las empresas de medios debe invertir en voces y liderazgo diversos, en lugar de excluir a periodistas que llevan un entendimiento cultural, fuentes confiables y perspectivas críticas a sus reportajes», dijo la asociación.

Los periodistas hispanos reclamaron que los medios del país reafirmen su compromiso con la diversidad, equidad e inclusión «con reemplazos y nuevas contrataciones que provean las perspectivas y conocimiento de los periodistas, espectadores y fuentes hispanos en cada redacción». EFE

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