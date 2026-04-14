Asociación de Prensa de Madrid premia al Colegio y al Sindicato de la Prensa de Venezuela

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Madrid, 14 abr (EFE) La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) otorgó al Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y al Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) el Premio Victoria Prego a la Libertad de Expresión, un galardón con el que se les reconoce el «apoyo valiente y firme» a los profesionales de la información en el país sudamericano.

En su valoración, la APM destacó que la semana pasada el Colegio Nacional de Periodistas denunció que decenas de reporteros en Venezuela «siguen atrapados en expedientes judiciales, restricciones y hostigamiento», a pesar de haber sido excarcelados o incluidos en medidas de amnistía.

Según el colegio venezolano, el ejercicio del periodismo en el país «continúa marcado por la incertidumbre, la presión institucional y múltiples limitaciones, que afectan tanto a la labor informativa como a la vida cotidiana de los periodistas».

El propio colegio, según la APM, sufrió ataques directos en su sede, como el del 6 de julio del pasado año, cuando un grupo de encapuchados armados irrumpió en sus oficinas de Caracas para descolgar una pancarta que mostraba los rostros de veinte periodistas en prisión.

Por su parte, el SNTP denunció hace cinco días diez agresiones a periodistas y trabajadores de la prensa por parte de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana cuando cubrían una marcha de trabajadores para exigir mejoras salariales.

Además, criticó que no se hayan resuelto los casos de al menos veinte periodistas, sometidos a procesos judiciales y medidas cautelares, que pidieron en los tribunales que se les aplique la ley de amnistía. Ha exigido el sobreseimiento y la libertad para todos ellos.

En 2025, Venezuela ocupó el puesto 160 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025 de Reporteros Sin Fronteras (RSF), que incluyó al expresidente Nicolás Maduro entre los principales «depredadores de la libertad de prensa» en América Latina y en el mundo.

El CNP, fundado en 1976, ha asumido la defensa por la libertad de prensa y de los valores democráticos de la sociedad venezolana.

El Premio Victoria Prego a la Libertad de Expresión 2026 será entregado el próximo 3 de mayo. EFE

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