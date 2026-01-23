Asociación de Prensa Extranjera condena el asesinato de tres fotoperiodistas en Gaza

3 minutos

Jerusalén, 23 ene (EFE).- La Asociación de Prensa Extranjera (FPA por sus siglas en inglés) condenó este viernes el asesinato de tres fotoperiodistas palestinos en Gaza ocurrido a manos del Ejército israelí este miércoles, según ha hecho saber mediante un comunicado publicado en sus canales oficiales.

«Una vez más, periodistas fueron asesinados por ataques militares israelíes mientras ejercían sus funciones profesionales», denunció la FPA en su mensaje.

Este miércoles, en el corredor de Netzarim (centro de la Franja de Gaza), un vehículo del Comité Egipcio para la Reconstrucción de Gaza, en el que viajaban tres fotoperiodistas, fue bombardeado por drones israelíes.

Los fotoperiodistas asesinados responden a los nombres de Mohammad Salah Qashta, Anas Ghanem y Abdul Raouf Samir Shaat. Este último, cuya boda se celebró apenas la semana pasada, había colaborado con la agencia francesa de noticias AFP.

El Ejército israelí se pronunció al respecto asegurando, sin aportar pruebas y como hace de manera habitual, que «identificaron a varios sospechosos que operaban un dron afiliado a la organización terrorista Hamás» y que los atacaron al representar una «amenaza» para sus tropas.

En un vídeo publicado el martes en las redes sociales del Comité Egipcio para la Reconstrucción de Gaza se muestran imágenes, parcialmente grabadas con dron, de decenas de tiendas para acoger a familias afectadas por el conflicto.

«La FPA se une a la AFP para pedir una investigación completa, rápida y transparente e insta a Israel a detener los ataques contra periodistas», reclamó la asociación en su nota.

«Demasiados periodistas en Gaza han sido asesinados sin justificación, mientras que Israel continúa negando a los medios de comunicación internacionales independientes el acceso al territorio», agregó.

El lunes 26 de enero, la Asociación de la Prensa Extranjera presentará una nueva petición ante el Supremo israelí solicitando el acceso independiente de la prensa a Gaza, una postura que llevan manteniendo desde septiembre de 2024 ante los continuos obstáculos en distintas instancias por parte del Gobierno de Israel.

Desde que en octubre de 2023 Israel comenzase a bombardear Gaza tras los ataques de Hamás en territorio israelí, ningún periodista ha podido acceder a la Franja si no es empotrado, sin libertad de movimiento, con el Ejército israelí y a zonas donde no hay civiles palestinos.

La FPA lleva pidiendo al Supremo desde 2024 la entrada de los informadores a Gaza y el alto Tribunal israelí denegó en ese año la petición, alegando motivos de seguridad y el hecho de que podrían revelarse detalles operativos de las tropas.

Con una tregua en Gaza vigente desde el 10 de octubre de 2025, la Fiscalía israelí mantiene su negativa, alegando que «si bien la situación real ha cambiado, esto no altera la conclusión de que, incluso en este momento, no se debe permitir la entrada a la Franja de Gaza sin escolta».

«Según Reporteros Sin Fronteras, casi 220 periodistas han sido asesinados desde que comenzó la guerra en octubre de 2023. Lamentamos la pérdida de todos los periodistas en este conflicto y renovamos nuestro llamamiento para que los medios de comunicación tengan acceso libre e independiente a Gaza», concluyó su comunicado la FPA. EFE

ybp/jgb