Asociación de Prensa Extranjera pide explicaciones tras asesinato de periodistas en Gaza

Jerusalén, 25 ago (EFE).- La Asociación de Prensa Extranjera (FPA, por sus siglas en inglés) en Israel y los territorios palestinos pidió este lunes explicaciones «inmediatas» al Ejército israelí y al primer ministro, Benjamín Netanyahu, tras el asesinado de cinco periodistas en un bombardeo contra el Hospital Naser.

«La Asociación de la Prensa Extranjera está indignada y en shock», manifestó la asociación en un comunicado en el que pide explicaciones «inmediatas» al Ejército de Israel y a Netanyahu por la muerte de Hossam Al Masri, Mohamed Salama, Mariam Abu Daqqa, Moaz Abu Taha y Ahmed Abu Aziz, que trabajaban o colaboraban para medios internacionales como Reuters, Associated Press y Al Jazeera.

El punto atacado -el descansillo de una escalera de incendios- era muy utilizado por los medios para hacer directos debido a las vistas y a la buena conexión eléctrica y de internet. Han muerto además otras 15 personas, entre ellas un estudiante y un rescatista.

Usando un lenguaje que ya es habitual, el Ejército aseguró en un comunicado horas después del bombardeo que sus tropas no «atacan a periodistas» y anunciaron una investigación.

«Invitamos a Israel a detener de una vez por todas la aberrante práctica de atacar a periodistas. Esto ha durado demasiado tiempo. Demasiados periodistas han sido asesinados por Israel en Gaza sin justificación», subrayó la FPA.

Además de denunciar que Israel continúa vetando el acceso a Gaza a periodistas internacionales, la Asociación de Prensa Extranjera hizo un llamamiento a los líderes internacionales: «Hagan lo posible por proteger a nuestros colegas».

«No podemos hacerlo nosotros solos», aseveró FPA sobre la seguridad de los informadores en un conflicto en el que ya han sido asesinados, desde octubre de 2023, un total de 245 periodistas, cámaras e ‘influencers’, según datos del Gobierno gazatí. EFE

pcc/pms/jgb