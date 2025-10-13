Asociación de presos palestinos denuncia «tortura» a prisioneros liberados por Israel

Jerusalén, 13 oct (EFE).- Asociaciones en favor de los derechos de los prisioneros palestinos denunciaron este lunes que los casi 2.000 presos liberados por Israel «presentaban claros signos de tortura física y psicológica».

«Muchos prisioneros, en particular los de la Franja de Gaza, presentaban claros signos de tortura física y psicológica, y se documentaron casos de abuso hasta los últimos momentos de su liberación», denunció la Comisión de Asuntos de los Detenidos y Exdetenidos y el Club de Prisioneros.

Según estas organizaciones, vinculadas a la Autoridad Nacional Palestina, «la represión no se limitó a los propios prisioneros, sino que se extendió a sus familias en Cisjordania y Jerusalén, donde fueron sometidos a campañas organizadas de intimidación y amenazas para impedirles organizar celebraciones o aparecer en los medios de comunicación».

Estas denuncias se sumaron a las del movimiento islamista Hamás, que también apuntó que los casi 2.000 prisioneros liberados han sufrido «las peores formas de tortura psicológica y física», en lo que define como «una escena que representa las formas más crueles de sadismo y fascismo en la era moderna».

Israel ha liberado este lunes, como parte del acuerdo de liberación de los rehenes israelíes, a 1.968 prisioneros palestinos (1.969, según el Comité Internacional de la Cruz Roja), de los cuales 250 de ellos cumplían cadena perpetua y 1.718 son personas que fueron detenidas en la Franja de Gaza tras el comienzo de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023.

Se trata -como recordaron las asociaciones- del tercer canje de prisioneros desde octubre de 2023 y en total han sido liberados 3.985 prisioneros: aproximadamente 240 en noviembre de 2023; 1.777 en enero y febrero de este año, y 1.968 ahora.

Sin embargo, la Comisión y el Club aseveraron que ha habido al menos 70 arrestos entre los que fueron liberados en acuerdos anteriores.

«Desde el estallido de la guerra de exterminio, los prisioneros en las cárceles y campos de la ocupación han sufrido una serie de crímenes sistemáticos que constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Los más destacados son la tortura física y psicológica, la inanición sistemática y la negación de tratamiento y atención médica», alegaron las asociaciones. EFE

