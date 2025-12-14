Asociación judía de Australia pide erradicar la «lacra del antisemitismo» tras el atentado

Sídney (Australia), 14 dic (EFE).- El Consejo Ejecutivo del Judaísmo Australiano (ECAJ, en inglés) pidió este domingo a las autoridades de Australia «erradicar la lacra del antisemitismo» en el país, tras el atentado durante una celebración judía en una playa de Sídney, en el que murieron 12 personas, entre ellas uno de los presuntos atacantes.

En un comunicado, el ECAJ, el organismo de representación oficial de la comunidad judía en el país oceánico, dijo que se necesita «acción» y «liderazgo» tras el ataque, que tuvo lugar en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá.

Según la Policía, al menos 29 personas fueron trasladadas a hospitales, entre ellas dos agentes policiales.

«Se acabó el tiempo de hablar. Necesitamos liderazgo y acción ahora para erradicar la lacra del antisemitismo de la vida pública australiana, por la que la comunidad judía lleva mucho tiempo abogando», dice el escrito del ECAJ.

La asociación reconoció el compromiso expresado por el primer ministro, Anthony Albanese, para erradicar el antisemitismo en Australia y dijo al Gobierno que su «primer deber» es garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

«El tiroteo tuvo como objetivo a la comunidad judía, pero tuvo lugar en Bondi Beach, la playa popular, en lo que debería haber sido un tranquilo día de verano. Fue un ataque contra todos los australianos, nuestras libertades y nuestro estilo de vida», añade el grupo.

Por su parte, la Asociación Judía Australiana (AJA), que mantiene posturas más críticas contra Albanese, hoy recriminó a través de X que el Gobierno recibió numerosas advertencias sobre el crecimiento del antisemitismo en el país, «pero no tomó medidas adecuadas para proteger a la comunidad judía».

«Lo que ocurrió esta noche es una tragedia pero totalmente previsible. Esta noche, muchos judíos se preguntan si tienen futuro en Australia», dice la declaración, que cita a su director ejecutivo, Robert Gregory.

Albanese afirmó que el atentado «ha golpeado el corazón» de Australia y lo calificó como «un acto de terrorismo y antisemitismo».

La comunidad judía supone alrededor del 0,4 % de la población del país y Bondi, en los suburbios del este de Sídney, es uno de los distritos donde tienen más representación. EFE

