Asociación marroquí denuncia que la reforma migratoria de UE vulnera derecho internacional

2 minutos

Rabat, 11 dic (EFE).- El presidente de la Organización Marroquí de Derechos Humanos (OMDH), Naoufal Bouamri, calificó este jueves de «discriminatorias» y «contrarias al derecho internacional» las propuestas legislativas acordadas por los países de la Unión Europea (UE) relativas a «los países seguros» que pretende acelerar los retornos de los migrantes.

«(La normativa) creará complicaciones entre los países del norte y los del sur. (…) Europa se está orientando hacia una mentalidad derechista que buscar deportar a los migrantes y solicitantes de asilo a países que considera seguros sin el consentimiento de estas personas. Es un retorno inseguro», criticó Bouamri durante una conferencia organizada por la asociación en Rabat para presentar su informe sobre la situación de migración y asilo en Marruecos.

El activista marroquí advirtió que la nueva normativa «generará complicaciones de seguridad» y tendrá «repercusiones en las relaciones diplomáticas entre los países del norte y del sur».

En su informe, OMDH señaló que el año 2025 estuvo marcado por «gran flujo» de migrantes y solicitantes de asilo que pasaron por la frontera terrestre entre Marruecos y Argelia, y subrayó haber atendido (en sus diferentes centros de ayuda en Rabat, Casablanca, Agadir, Tánger, Nador y Uchda) a más de 5.000 personas de diferentes nacionalidades, de los cuales un 75 % son sudaneses. Los menores no acompañados y las mujeres constituyen respectivamente el 35 % y el 10 % de los emigrantes atendidos.

Los países de la UE acordaron el pasado lunes un nuevo reglamento que revisa el concepto de tercer país seguro para ampliar las circunstancias en las que una solicitud de asilo puede ser rechazada por inadmisible. En particular, no exige de manera obligatoria que exista una «conexión» con el país para poder devolver a un migrante.

Asimismo, dieron luz verde a la primera lista de países de origen considerados «seguros», que además de Marruecos y Colombia, incluye a Bangladesh, Egipto, India, Kosovo y Túnez, así como en principio también a los países candidatos a la adhesión.

España votó en contra de la normativa sobre el concepto de tercer país seguro, al igual que Francia y Portugal. EFE

