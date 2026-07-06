Asociación Paraguaya de Fútbol está orgullosa de actuación de la Albirroja en el Mundial

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Asunción, 6 jul (EFE).- El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, afirmó este lunes que se sienten «orgullosos» de la actuación de la Albirroja en el Mundial, donde llegó hasta octavos de final, aunque reconoció su tristeza por la eliminación en esa instancia, tras la caída por 1-0 ante la selección francesa.

«Estamos tristes y contentos a la vez, orgullosos más que contentos», declaró Harrison a la radio local ABC Cardinal, quien retornó hoy a su país junto a varios integrantes de la selección y al técnico argentino Gustavo Alfaro.

Harrison describió la bienvenida de los aficionados en el aeropuerto Silvio Pettirossi, ubicado en la ciudad de Luque (centro), como un «momento único» e «indescriptible», y destacó que los jugadores «son los grandes hacedores de esta gran conquista», de la mano de Alfaro, quien dirige el plantel desde agosto de 2024.

El dirigente deportivo reiteró que la APF pidió a Alfaro que continúe al frente de la Albirroja, y puntualizó que no existe una fecha definida para conocer la decisión del entrenador, cuyo contrato venció tras la eliminación de Paraguay ante Francia el sábado pasado.

Durante el recibimiento, Harrison ratificó su interés en que el entrenador argentino continúe hasta 2030, mientras decenas de hinchas coreaban «Alfaro, quédate» y «Alfaro no se va».

El sábado pasado, después de enfrentar a Francia, el presidente de la APF le pidió a Alfaro delante de los jugadores que se quedara para una «segunda ronda».

Sin embargo, el entrenador argentino no termina de confirmar su permanencia en el banquillo de Paraguay.

Este lunes, durante el recibimiento de la Albirroja, el estratega dejó la puerta abierta a la renovación de su contrato con la APF, al asegurar que tiene «desafíos por delante» con la selección.

En la conferencia de prensa después del partido contra Francia, Alfaro eludió responder sobre su continuidad y alegó que necesita discutirlo con su familia.

Bajo el mando del santafesino de 63 años, Paraguay enderezó el rumbo en las eliminatorias suramericanas y se hizo con una de las seis plazas directas al Mundial de este 2026.EFE

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