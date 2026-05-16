Asociaciones feministas y de DDHH reclaman la liberación permanente de la Nobel Mohammadi

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París, 16 may (EFE).- Un colectivo de asociaciones feministas y de defensa de los derechos humanos han reclamado la liberación permanente de la premio Nobel de la Paz de 2023 Narges Mohammadi, que está ingresada en una unidad de cuidados intensivos cardíacos en Teherán, adonde fue trasladada por su estado de salud.

En un comunicado emitido por la fundación que le da apoyo, ese colectivo insiste en que «Narges Mohammadi no debe volver nunca a la cárcel» y en que «no se puede confundir una suspensión temporal de su condena con la libertad», además de recordar que ese traslado al hospital Pars de la capital iraní «sólo se logró tras una presión internacional sostenida».

Señala que su estado sigue siendo crítico, consecuencia de «años de encarcelamiento, confinamiento solitario, arrestos repetidos, agresiones físicas y negligencia médica sistemática por las autoridades iraníes».

Según el análisis que hace, su situación no es una excepción, sino que los defensores de los derechos humanos, los activistas, los juristas, periodistas y responsables de asociaciones afrontan allí «las mismas herramientas de la represión» que son la cárcel, el descuido médico, las celdas de aislamiento e incluso la pena de muerte.

En el caso de la Nobel, afirma que las acusaciones contra ella «son falsas y con motivaciones políticas» ya que «durante años la han encarcelado por defender pacíficamente los derechos humanos, los derechos de las mujeres, la dignidad y la libertad».

Las asociaciones firmantes del comunicado, entre las que están la Iniciativa de Mujeres Nobel, la Fundación Narges, la Coalición Internacional de Defensores de Derechos Humanos de las Mujeres y el Centro para los Derechos Humanos de Irán, exigen su liberación «inmediata e incondicional».

También la anulación de todas sus condenas y la anulación de los cargos en su contra, así como que tenga acceso pleno y continuo a una atención médica especializada. EFE

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