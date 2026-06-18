Asocian al portavoz del Gobierno de Lula en el Senado a escándalo de corrupción en Brasil

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Río de Janeiro, 18 jun (EFE).- La Policía brasileña cumplió este jueves órdenes de registro contra el senador Jaques Wagner, portavoz en el Senado del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por su supuesta participación en un gran escándalo de corrupción y delitos contra el sistema financiero nacional, informaron fuentes oficiales.

La acción fue solicitada por la Corte Suprema y forma parte de la operación ‘Compliance Zero’, que investiga un esquema de desvío de dinero desde el extinto Banco Master a través de negocios millonarios con créditos falsos.

El parlamentario, exgobernador del estado de Bahía y uno de los aliados más cercanos de Lula, es el principal articulador del Gobierno en el Senado desde el inicio de tercer mandato del líder progresista.

La Policía Federal no divulgó detalles sobre la supuesta participación de Wagner pues el caso se tramita bajo secreto pero la Agencia Brasil (oficial) confirmó las investigaciones en su contra.

El diario ‘O Globo’ informó de que las investigaciones buscan profundizar indicios de que el senador habría recibido durante años pagos del Banco Master a través de una empresa de su hijastra y recibido un apartamento en Salvador valorado en 2,5 millones de reales (unos 490.000 dólares o 425.000 euros).

Asimismo, señala que el senador del Partido de los Trabajadores (PT) habría utilizado con frecuencia aeronaves privadas del empresario Daniel Vorcaro, quien era el dueño del Banco Master, liquidado extrajudicialmente en noviembre por el Banco Central, y que actualmente está preso.

De acuerdo con la petición de la Policía Federal que sirvió de base para la operación, según el medio, Wagner también habría apoyado la aprobación de una ley que favorecería al Banco Master y que fue propuesta por el senador Ciro Nogueira, también investigado por vínculos con Vorcaro.

Según el diario, los investigadores cuentan con mensajes intercambiados entre Wagner y Augusto Lima, socio de Vorcaro, así como documentos que mostrarían pagos por cerca de 11 millones de reales (unos 2,1 millones de dólares) a la empresa de la hijastra del senador.

La operación de este jueves incluyó 18 órdenes de registro y allanamiento en los estados de Brasilia, São Paulo y Bahía, autorizadas por el Tribunal Supremo.

El que es conocido como el ‘Caso Master’ ha cobrado relevancia en el país a medida que la prensa ha ido filtrando los contactos y los supuestos negocios que Vorcaro tenía con altas autoridades de los tres poderes, desde jueces de la Corte Suprema a influyentes congresistas.

El último en verse salpicado ha sido el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro y principal candidato opositor a las elecciones presidenciales de octubre, en las que Lula da Silva buscará un cuarto mandato. EFE

mat/mp/psh