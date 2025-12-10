Aspirantes a representar a Portugal en Eurovisión renunciarán a participar si son elegidos

Lisboa, 10 dic (EFE).- La mayoría de los artistas que concurrirán en el Festival de la Canción, que en Portugal decide cada año al representante del país en Eurovisión, aseguraron este miércoles que no participarán en la competición europea en 2026 si son elegidos.

En un comunicado, once de los 16 participantes del concurso nacional, que se celebrará en marzo del próximo año, declararon su negativa a participar en Eurovisión porque entienden que «el país y el mundo viven momentos en los que el silencio» supone ser cómplices de una «tragedia».

Los firmantes son los integrantes de la banda Bateu Matou, Cristina Branco, Djodje, Evaya, Inês Sousa, los músicos de Marquise, Francisco Fontes, Gonçalo Gomes, Jacaréu, Nunca Mates o Mandarim y Rita Dias, quienes publicaron el comunicado en sus redes sociales.

Los otros cinco artistas que no han firmado la misiva son André Amaro, Bandidos do Cante, Agridoce, Sandrino y Dinis Mota.

«A pesar de la prohibición de la participación de Rusia en la edición de 2022 de Eurovisión por motivos políticos (la invasión de Ucrania), nos sorprendió comprobar que no se aplicó la misma medida a Israel que, según la ONU, está cometiendo actos de genocidio contra los palestinos en Gaza», criticaron los artistas.

Para después mostrar «perplejidad» por el sentido de votación de la cadena pública portuguesa, Radio y Televisión de Portgual (RTP), en la última asamblea general de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), en la que se ratificó la permanencia de Israel en la próxima edición de Eurovisión, que se celebrará en Austria.

Tras la votación, cinco países ya han anunciado que no estarán presentes en Eurovisión 2026: España, Irlanda, Eslovenia, Países Bajos e Islandia.

RTP ratificó que estará presente en el concurso musical europeo, a pesar de que los trabajadores de la cadena pública condenaron esta decisión la semana pasada. EFE

