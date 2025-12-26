Astillero Cardama solicitó al Gobierno uruguayo una audiencia de conciliación para marzo

2 minutos

Montevideo, 26 dic (EFE).- El astillero español Cardama notificó al Gobierno uruguayo la fijación de una audiencia de conciliación para el 16 de marzo, según informó el periódico local El País y confirmó EFE con fuentes del Ejecutivo.

La decisión fue notificada por un equipo jurídico del astillero que se presentó en la sede del Ministerio de Defensa y comunicó a la ministra, Sandra Lazo, que la firma está dispuesta a iniciar una demanda al Estado, en respuesta al proceso judicial que el país inició contra la empresa.

La ley en Uruguay establece que antes de iniciar cualquier proceso es necesario pedir una audiencia «para intentar la conciliación con el futuro demandado», que es lo que hizo Cardama, con sede en Vigo.

El Ministerio de Defensa de Uruguay, bajo la Administración del entonces presidente Luis Lacalle Pou, rubricó el 15 de diciembre de 2023 el contrato de compra a Cardama de dos buques de patrulla oceánica por 92 millones de dólares.

No obstante, el pasado 22 de octubre, el Gobierno encabezado por Yamandú Orsi anunció su decisión de rescindir ese contrato, tras detectar presuntas irregularidades en las garantías del acuerdo, después de comprobar que la firma EuroCommerce -que debía ofrecer el aval- se encontraba en proceso de liquidación.

El mandatario afirmó entonces que existían indicios de «una estafa o un fraude al Estado uruguayo» y ordenó iniciar acciones judiciales. Dos días después, el Gobierno presentó una denuncia ante la Justicia Penal, que luego amplió.

La ministra de Defensa informó el pasado lunes que el Estado no autorizará nuevos pagos al astillero gallego hasta la resolución judicial de la denuncia en curso.

Lazo aseguró a la prensa que Presidencia amplió la denuncia contra el astillero y que el Gobierno mantiene todo «en stand-by» (en espera) y solo liberaría fondos si se cumplen hitos contractuales como la instalación de motores. EFE

dcf/scr/rcf