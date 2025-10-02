The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Astrónomos liderados por un español descubren el planeta errante que más rápido crece

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Berlín, 2 oct (EFE).- Astrónomos liderados por el español Víctor Almendros-Abad han descubierto el planeta errante que más rápido crece, al absorber gas y polvo de su entorno a una velocidad de 6.000 millones de toneladas por segundo, informó este jueves el Observatorio Europeo Austral (ESO, por sus siglas inglesas).

«La gente puede pensar en los planetas como mundos tranquilos y estables, pero con este descubrimiento vemos que los objetos de masa planetaria que flotan libremente en el espacio pueden ser lugares emocionantes», dijo Almendros-Abad sobre el descubrimiento en un comunicado del ESO.

Este cuerpo celeste, nombrado oficialmente Cha 1107-7626 y cuya masa podría ser de cinco a diez veces la de Júpiter, es uno de los llamados «planetas errantes», pues no orbita alrededor de una estrella, y se encuentra a 620 años luz de distancia de la Tierra, en la constelación Camaleón.

Su ritmo de crecimiento constituye «la mayor tasa de crecimiento jamás registrada para un planeta errante», según el ESO.

De acuerdo con las investigaciones de Almendros-Abad y su equipo, esa velocidad no es constante, pues el pasado mes de agosto ese planeta errante incorporaba masa para sí ocho veces más rápido que en anteriores meses.

Sobre los 6.000 millones de toneladas de gas y polvo incorporadas a su masa, Almendros-Abad, investigador vallisoletano que trabaja en el Observatorio Astronómico de Palermo del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia, destacó que se trata del «episodio de acreción más grande jamás registrado para un objeto de masa planetaria».

La acreción es el término científico que alude al proceso por el que un cuerpo celeste aumenta su masa.

En el caso de Cha 1107-7626, los astrónomos, que usaron en su investigación el telescopio VLT del ESO, entre otros instrumentos, vieron con sorpresa que la «actividad magnética parece haber desempeñado un papel» en la acreción, algo sólo observado antes en estrellas, según el comunicado del ESO.

«La idea de que un objeto planetario pueda comportarse como una estrella es impresionante», según la coautora del estudio sobre Cha 1107-7626, la también española Amelia Bayo.

«Esto invita a preguntarnos cómo podrían ser los mundos más allá del nuestro durante sus etapas iniciales», planteó. EFE

smm/cph/ess

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR