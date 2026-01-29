AstraZeneca invertirá 15.000 millones de dólares en China hasta 2030

2 minutos

Londres, 29 ene (EFE).- La farmacéutica británica AstraZeneca anunció este jueves que planea invertir 15.000 millones de dólares en China hasta 2030 para ampliar su investigación y desarrollo (I+D) así como la fabricación de medicamentos, con el objetivo de potenciar tratamientos innovadores.

El anuncio se realizó durante la visita del primer ministro del Reino Unido, el laborista Keir Starmer, a la potencia asiática, a donde viajó el martes acompañado de representantes de numerosas empresas británicas, a fin de reforzar los lazos económicos y comerciales.

La inversión se centrará en áreas como terapias celulares y radioconjugados, medicamentos que combinan anticuerpos con radiación dirigida para tratar el cáncer.

También ampliará plantas existentes en Wuxi, Taizhou, Qingdao y Pekín, y permitirá construir nuevas instalaciones que se anunciarán próximamente, así como reforzar alianzas con empresas biotecnológicas locales, según un comunicado.

AstraZeneca opera en China desde 1993, con más de 17.000 empleados, dos centros globales de I+D en Pekín y Shanghái, cuatro plantas de fabricación y presencia en cinco centros regionales.

Con esta inversión, la compañía prevé aumentar su plantilla en el país a más de 20.000 personas.

Starmer subrayó que la expansión de AstraZeneca «refuerza la presencia de empresas británicas» en mercados clave, impulsa el sector de ciencias de la vida en el Reino Unido y fortalece la cooperación científica y comercial entre ambos países.

Por su parte, el consejero delegado de la farmacéutica, Pascal Soriot, afirmó que la inversión marca «una nueva etapa» para la compañía en China, consolidando su liderazgo en innovación y reforzando la colaboración con socios locales para desarrollar terapias avanzadas. EFE

