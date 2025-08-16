Astronautas chinos completan su tercera caminata espacial en la misión Shenzhou-20

2 minutos

Pekín, 16 ago (EFE).- Los astronautas de la misión Shenzhou-20 completaron este sábado su tercera actividad extravehicular fuera de la estación espacial china Tiangong, informó la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China.

Los tripulantes Chen Dong y Wang Jie salieron al exterior del módulo central de la estación y trabajaron durante unas seis horas y media, mientras su compañero Cheng Zhongrui colaboró desde el interior.

La operación contó con la asistencia del brazo robótico de la Tiangong y de los equipos en Tierra, detalló el organismo chino.

Durante la caminata espacial, los astronautas instalaron un nuevo dispositivo de protección contra desechos espaciales y adelantaron tareas de inspección y mantenimiento en equipos exteriores, según la misma fuente.

Hasta la fecha, Chen Dong ha completado seis salidas extravehiculares, lo que lo convierte en el astronauta chino con mayor cantidad de caminatas espaciales.

La tripulación de la Shenzhou-20 fue lanzada al espacio el pasado abril desde la base de Jiuquan (noroeste de China) y permanecerá en órbita unos seis meses.

Durante su estancia, los tres astronautas llevarán a cabo experimentos científicos, pruebas técnicas y nuevas salidas extravehiculares.

La estación espacial Tiangong orbita la Tierra a unos 400 kilómetros de altitud y está diseñada para operar al menos por diez años más.

Es probable que Tiangong se convierta pronto en la única estación espacial en funcionamiento si la Estación Espacial Internacional, liderada por Estados Unidos y vetada a China por motivos militares, se retira como está previsto.

China ha invertido fuertemente en su programa espacial y ha conseguido alunizar la sonda Chang’e 4 en la cara oculta de la Luna -primera vez que se logra- y llegar por primera vez a Marte, convirtiéndose en el tercer país -tras Estados Unidos y la extinta Unión Soviética- en amartizar.

Así mismo, el gigante asiático planea construir una base de exploración científica junto con Rusia y otros países en el polo sur de la Luna. EFE

gbm/jrg