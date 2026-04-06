Astronautas de Artemis II alcanzan la órbita lunar tras más de 50 años de ausencia humana

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Miami (EE.UU.), 6 abr (EFE).- Los cuatro astronautas de Artemis II han entrado este lunes en la órbita lunar y han comenzado un histórico periodo de observación lunar hacia las 14:45 hora de la costa este de Estados Unidos (18:45 GMT), marcando oficialmente el regreso del hombre a Luna desde el Apolo 17, lanzado en diciembre de 1972.

La misión de la NASA, que no alunizará, sobrevolará el satélite natural a bordo de Orión, incluyendo hoy su cara oculta, la parte de la Luna que no se puede observar desde la Tierra.

La tripulación, la más diversa en viajar a la Luna, está integrada por tres estadounidenses -Reid Wiseman, Christina Koch, quien se ha convertido hoy en la primera mujer en llegar al satélite, y Victor Glover, el primero de raza negra en lograrlo-, y el canadiense Jeremy Hansen, el primer astronauta extranjero en una misión lunar de la NASA.

La llegada al satélite natural ocurre cuando la nave pasa de estar dominada por la gravedad de la Tierra a ser atraída por la Luna con más intensidad, ha explicado la NASA.

La de hoy es una jornada llena de hitos que incluyen batir el récord de distancia desde la Tierra establecido por el Apolo 13 en 1970 y sobrevolar la cara oculta de la Luna.

Igualmente afrontar una pérdida de comunicaciones durante unos 40 minutos en la cara oculta de la Luna y alcanzar el punto más cercano a ella como también la distancia máxima desde la Tierra, en este caso unos 406.760 kilómetros.

Y así como los astronautas del programa Apolo tuvieron en los años setenta la oportunidad de ver eclipses solares exclusivos, Artemis II también tendrá el suyo, uno muy largo, que durará unos 53 minutos y que no se podrá observar desde la Tierra.

Pese a los retrasos sufridos por el despegue de Artemis II, que finalmente estaba previsto para febrero después de otros retrasos de unos dos años, la misión ha cumplido la gran mayoría de sus metas hasta ahora, según los directivos de la NASA.

Esta misión de prueba, con miras a establecer una presencia permanente en la Luna, ha presentado apenas percances menores como un problema inicial con el retrete, que según la NASA fue solventado y ha podido ser utilizado por los tripulantes, y un mal olor que hasta el fin de semana ha estado investigando la agencia espacial.

Tras lograr un despegue impecable el pasado miércoles 1 de abril, desde Cabo Cañaveral (Florida), los cuatro astronautas han llegado hoy a la órbita de la Luna en su sexto día de viaje, el cual está previsto que termine el viernes con una zambullida en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego (California).EFE

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