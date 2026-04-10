Astronautas de Artemis II entran a la atmósfera terrestre tras histórica misión a la Luna

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Miami (EE.UU.), 10 abr (EFE).- Los cuatros astronautas de la misión Artemis II de la NASA entraron este viernes en la atmósfera terrestre después de una misión de diez días en la que orbitaron la Luna, haciendo historia tras más de medio siglo sin presencia humana en ese satélite natural.

La tripulación afronta ahora una caída en libre al Pacífico que supera los 40.000 kilómetros por hora (cerca de 24.661 millas por hora), en la que la nave está expuesta a temperaturas estimadas hasta en unos 2.760 grados centígrados (5.000 Fahrenheit), una cifra que la NASA ha ido ajustando conforme monitorea la situación.

La NASA ha reportado que hasta ahora todas las maniobras han resultado «de manera perfecta», sin ningún tipo de problema en la nave.

Cuando la cápsula esté a unos 122 kilómetros (400.000 pies) sobre la Tierra, mientras viaja a casi 35 veces la velocidad del sonido, habrá una interrupción de comunicaciones de seis minutos debido a la formación de plasma alrededor de la cápsula.

El descenso es una prueba de fuego del escudo térmico de la nave, que protegerá a la tripulación, compuesta por los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, de altas temperaturas.

La tripulación además sentirá que pesan cuatro veces más debido a la velocidad, que será reducida con el despliegue de varios paracaídas antes de alcanzar el océano Pacífico, lo que está previsto para las 20:07 hora del este de EE.UU. (00:07 GMT del sábado), cerca de la costa de San Diego (California).

Los cuatro astronautas despegaron el pasado 1 de abril desde Cabo Cañaveral, en Florida, para una misión que orbitó el satélite natural -sin alunizar- y se convirtió en la primera tripulada en alcanzar la órbita lunar desde 1972.

Después de haber recorrido más de 1,1 millones de kilómetros (unas 694.481 millas), Orión amerizará y será recuperada por las fuerzas armadas estadounidenses. Llevará entre 30 y 45 minutos recuperar a los astronautas. EFE

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