Astronautas de la NASA publican imágenes de auroras australes desde la estación espacial

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Miami (EE. UU.), 9 jun (EFE).- Astronautas de la NASA han publicado imágenes de una serie de auroras australes tomadas desde la Estación Espacial Internacional (EEI), visibles durante el pasado fin de semana en la cara más meridional del planeta.

«Hay mucha actividad en este momento en la Estación Espacial, pero afortunadamente todos estamos a salvo y ayer presenciamos un despliegue espectacular de auroras australes gracias a un reciente evento solar», ha escrito la astronauta de la NASA Jessica Meir, en la red social X.

Meir, integrante de la misión Crew-12 de SpaceX, ha acompañado la publicación de varias fotografías y un vídeo en el que se observa nítidamente la aurora, que tiñe de verde la atmósfera terrestre y serpentea de forma similar a como hace un río.

Las auroras australes se forman por el choque de las partículas solares con el campo magnético de la Tierra, al igual que las boreales.

Aunque no entrañan un serio peligro para la tripulación del laboratorio orbital, sí les expone a una cantidad de radiación mayor a la habitual.

La principal diferencia entre ambos tipos de auroras es la parte del planeta en la que ocurren, pues las australes ocurren en la cara sur, mientras que las boreales son visibles desde las latitudes más septentrionales.

Además, la escasa presencia de núcleos de población en la parte más meridional de la Tierra, principalmente copada por la Antártida y los océanos, hace que sean más difíciles de percibir desde la superficie.

El mejor momento para observar las auroras australes va de marzo a septiembre, coincidiendo con el invierno en el hemisferio sur.EFE

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