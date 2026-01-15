Astronautas dejan la Estación Espacial Internacional en su primera evacuación médica

Cuatro tripulantes de la Estación Espacial Internacional (EEI) deberán amerizar este jueves en el plante Tierra, después de que un problema de salud que afecta a uno de ellos obligara a recortar su misión un mes.

Es la primera vez que se hace una evacuación médica en la historia del laboratorio orbital, aunque la agencia espacial estadounidense NASA aclaró que no se trata de una operación de emergencia.

Una transmisión en video de la NASA mostró a los astronautas estadounidenses Mike Fincke y Zena Cardman, al cosmonauta ruso Oleg Platonov y al astronauta japonés Kimiya Yui desacoplarse de la EEI a las 22H20 GMT del miércoles tras cinco meses en el espacio.

El astronauta en cuestión «estaba y sigue en condición estable», aseguró Rob Navias, de la NASA.

Su evacuación, un mes antes de la conclusión prevista de su misión, fue motivada por la existencia de un «riesgo persistente» y «la incertidumbre sobre un diagnóstico», explicó la semana pasada el director médico de la agencia espacial estadounidense, James Polk.

La dependencia no ha revelado la identidad del astronauta con problemas de salud, ni la naturaleza de estos.

– «Agridulce» –

La tripulación tiene previsto amerizar el jueves alrededor de las 08H40 GMT frente a las costas de California a bordo de una cápsula Dragon de la empresa SpaceX, propiedad del multimillonario Elon Musk.

«Todos estamos bien», aseguró Fincke esta semana en un mensaje en la red social LinkedIn.

«Se trata de una decisión meditada que tiene por objeto permitir la realización de los exámenes médicos adecuados en tierra, donde se dispone de todas las capacidades de diagnóstico. Es la decisión correcta, aunque agridulce», añadió.

Los tripulantes aparecieron sonrientes el lunes durante la retransmisión en directo de un relevo de mando.

La Tripulación 11 de NASA-SpaceX está en su misión desde el 1 de agosto. Debían permanecer allí hasta la próxima rotación de equipo prevista para mediados de febrero.

La próxima, denominada Tripulación 12, en la que participará la astronauta francesa Sophie Adenot, podría partir antes de lo previsto, informó la NASA.

Mientras tanto, la EEI permanecerá ocupada por un astronauta estadounidense y dos cosmonautas rusos que llegaron en noviembre, trasladados por la nave rusa Soyuz.

Habitada de forma permanente desde el año 2000, el laboratorio orbital es un ejemplo de cooperación internacional que reúne, entre otros, a Europa, Japón, Estados Unidos y Rusia.

Los astronautas que allí se alojan están formados para realizar diversas misiones científicas, pero también para afrontar las posibles complicaciones asociadas a la vida en el espacio.

