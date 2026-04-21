Asturias busca atraer inversiones de México y ejercer como puerta de entrada a la UE

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Ciudad de México, 21 abr (EFE).- El presidente del Principado de Asturias (España), Adrián Barbón, señaló este martes desde Ciudad de México que esta comunidad española busca «oportunidades de negocio» y mejorar sus datos de exportaciones e inversión en el país norteamericano, así como posicionar a la región como «puerta de entrada» a las empresas mexicanas al mercado comunitario europeo.

En el marco de su primera visita oficial a México, el jefe del Ejecutivo asturiano subrayó a EFE, tras un encuentro con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), que el objetivo de su viaje es que se les conozca» en el «espacio global comercial» y atraer más inversión mexicana al Principado de Asturias, región ubicada en el norte de España.

Barbón puso en valor las oportunidades que a su juicio ofrece Asturias, con una industria «de futuro» en sectores como el agroalimentario o la industria de defensa, en los que «nos estamos posicionando a la cabeza no solo ya de España, sino de toda Europa».

En este sentido, recordó que empresas como Duro Felguera o clubes de fútbol como el Real Sporting de Gijón son propiedad de capital mexicano, de modo que mostró su confianza de que los datos de exportación (73 millones de euros en 2025) experimenten una «mejoría» tras su visita.

«Asturias es la puerta de entrada para ellos en España y, por tanto, la puerta de entrada en Europa (…) Si tenemos esa potencialidad de que México vea en Asturias la oportunidad de entrar en los mercados europeos, ahí se abre un potencial enorme», dijo el presidente autonómico.

También mencionó la situación a nivel internacional, con el Gobierno mexicano negociando un acuerdo global modernizado con la Unión Europea y con el papel de Estados Unidos, que «ha dejado de ser un socio fiable».

«Depende del día de cómo se levanta el presidente (estadounidense, Donald ) Trump, te puedes encontrar con un arancel del 35% o un arancel del 10 %. Eso no es serio en relaciones y vínculos comerciales», agregó.

Ante esta situación, el jefe del Ejecutivo asturiano resaltó la existencia de gobiernos a nivel mundial que creen que «la esperanza vence al miedo», al remarcar la importancia de la cumbre progresista en Barcelona que contó con la «importantísima» presencia de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Acompañando al presidente de Asturias en el acto de este martes, en el que firmó un convenio con Canacintra, se encontraban empresarios de la región y los líderes de las tres cámaras de comercio asturianas (Oviedo, Gijón y Avilés), quienes coincidieron en remarcar la «gran potencia industrial» de México.

El viaje de Barbón a México se extenderá hasta el domingo y tiene previsto encuentros empresariales y con el exilio español y la comunidad asturiana, además de acudir al Museo Nacional de Antropología, institución que el año pasado recibió el Premio Princesa de Asturias de la Concordia. EFE

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