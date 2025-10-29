Atacan con drones explosivos la ciudad natal del «Chapo» Guzmán en México

La ciudad natal del encarcelado capo del narcotráfico mexicano Joaquín «Chapo» Guzmán fue blanco de ataques con drones explosivos, informó este martes el gobernador del estado de Sinaloa (noroeste), sacudido por una prolongada guerra intestina en un poderoso cártel.

El violento conflicto entre facciones del cártel de Sinaloa estalló en septiembre del año pasado y deja un saldo de al menos 1.700 personas asesinadas, 57 de ellas menores de edad, y casi 2.000 desaparecidos.

El bombardeo con drones, cuya fecha no fue precisada por las autoridades, afectó a Badiraguato, cuna de la familia de Guzmán y bastión histórico del narcotráfico en México, y provocó el desplazamiento forzado de decenas de habitantes de esa zona, detalló el gobernador Rubén Rocha Moya.

«En efecto se han estado usando drones» para estos ataques, declaró a periodistas el mandatario estatal, quien aseguró que su gobierno atiende a quienes huyeron de la zona.

«Ha habido un fenómeno repentino de desplazamiento y lo hemos estado atendiendo en Badiraguato y aquí en Culiacán», agregó Rocha sobre la capital estatal.

Según testimonios de algunos de los desplazados, que pidieron a la AFP mantener su identidad en reserva, los ataques afectaron al rancho La Tuna, perteneciente a la familia del Chapo, y a otras propiedades donde más de 80 familias se vieron amenazadas por grupos armados.

Los ataques con drones comenzaron el 16 de septiembre, según una habitante de Bacacoragua, una de las comunidades de Badiraguato, quien abandonó su pueblo a inicios de octubre y se refugió en Culiacán.

Hombres armados en motocicletas y vehículos todo terreno bloquearon los accesos a los ranchos, y cortaron el suministro eléctrico en la zona, según otra testigo que huyó del pueblo de San José del Llano, en el mismo municipio.

La AFP no pudo obtener de momento una versión oficial sobre estos hechos.

La guerra intestina se inició tras la captura de Ismael «El Mayo» Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa, quien fue traicionado y llevado a Estados Unidos en 2024 por un hijo de su antiguo socio, el «Chapo». Ahora cumple prisión de por vida.

Guzmán, en tanto, cumple desde 2019 una sentencia de cadena perpetua en una cárcel estadounidense.

En México, diversos grupos criminales utilizan drones de forma frecuente para realizar ataques contra sus rivales o contra autoridades. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha utilizado estos artefactos al menos desde 2020, según un reporte del centro de pensamiento Insight Crime.

