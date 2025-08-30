Atacan con explosivos la casa del opositor Job Sikhala en Zimbabue, no hubo víctimas

2 minutos

Nairobi, 30 ago (EFE).- La casa del líder opositor de Zimbabue, Job Sikhala, fue atacada pasada medianoche con explosivos en Chitungwiza (sur), sin que se registraran víctimas, aunque sí daños materiales.

“Acabo de despertarme y veo decenas de llamadas perdidas y mensajes diciendo que mi casa fue bombardeada anoche, alrededor de la una de la madrugada, con dinamita. (…) Solo nuestros hijos, Job Jr., Ramaloka, Melody, Joshua y Fidel, están en casa”, señaló Sikhala en su cuenta de X.

“Esto es cobardía y quien lo haya hecho pagará un alto precio. Todo zimbabuense normal debe condenar este acto de terrorismo contra mi familia”, añadió.

Sikhala, que se encuentra en Sudáfrica para la presentación de su biografía “Huellas en las Cadenas: La Historia de Job Sikhala”, dijo que la Policía acudió al lugar junto con la unidad de homicidios y especialistas militares en desactivación de explosivos.

En otro mensaje, Sikhala mostró un video grabado por sus hijos con los daños causados en la vivienda.

“Usaron una bomba, y la gente común no puede acceder a ella. Esta maldad es inaceptable en el siglo XXI”, sostuvo.

El exdiputado del principal partido de la oposición en Zimbabue, la Coalición de Ciudadanos por el Cambio (CCC), había sido detenido y luego liberado en febrero pasado por contravenir la Ley de Mantenimiento del Orden Público, una norma aprobada en 2019 que regula las reuniones y manifestaciones públicas.

En 2024, Sikhala fue absuelto por el Tribunal Superior de Harare, la capital, tras haber sido detenido en 2022 y pasar casi 600 días en prisión por publicar falsedades contra el Estado e incitar a la violencia pública durante las protestas contra el asesinato de un activista a manos del líder juvenil del partido gobernante de Zimbabue.

La CCC, sumida en una crisis interna agravada por la dimisión en enero de 2024 de su exlíder, Nelson Chamisa, enfrenta numerosos obstáculos para ejercer oposición al presidente del país, Emmerson Mnangagwa, en el poder desde 2017 tras el golpe militar que derrocó al ya fallecido Robert Mugabe.

Las elecciones de agosto de 2023 estuvieron marcadas por los ataques a mítines de la oposición, la persecución de la disidencia y el procesamiento por motivos políticos de líderes opositores, según organizaciones como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), y decenas de parlamentarios de la CCC que habían sido arrestados tras los comicios. EFE

aam/amg