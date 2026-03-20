Ataque a refinería de Kuwait. Trump y Netanyahu, ¿señales de desacuerdo?: día 21 de guerra

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Redacción Internacional, 20 mar (EFE).- Los ataques de Irán a países del Golfo continúan este viernes, con una refinería de Kuwait impactada por drones, mientras los que iniciaron la guerra, el israelí Benjamín Netanyahu y el estadounidense Donald Trump, empiezan a desvelar posibles señales de desacuerdo en cómo acabarla.

Israel anunció una nueva oleada de ataques la madrugada del viernes contra infraestructura del régimen en «el corazón de Teherán».

Aquí lo más destacado del conflicto en las últimas horas, a punto de que mañana se cumplan tres semanas desde su inicio:

Kuwait alerta del impacto de drones en refinería

– Según la agencia oficial de Kuwait, la refinería Mina Al-Ahmadi, atacada la víspera, fue objeto de nuevos impactos de drones que provocaron un incendio en algunas de sus unidades, sin que se hayan reportado víctimas.

– Asimismo, las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos respondieron este viernes a la entrada de misiles y drones iraníes en su espacio aéreo, según el ministerio de Defensa de Abu Dabi.

– La cartera de Defensa saudí también informó en su cuenta de X de que cuatro drones fueron neutralizados en la región oriental del país. Baréin, por su parte, reportó un incendio en un almacén «provocado por la agresión iraní», según el ministerio del Interior.

Israel dice que ataca «el corazón» de Teherán

– El Ejército de Israel anunció una nueva oleada de ataques la madrugada del viernes contra infraestructura del régimen en «el corazón de Teherán».

– EFE pudo escuchar explosiones en torno a la 1 de madrugada (21.30GMT), y las defensas aéreas estuvieron muy activas a lo largo de toda la noche. Según medios locales, hubo al menos cinco ataques en la capital iraní.

– Alrededor de la medianoche, Jerusalén fue el objetivo de al menos cuatro andanadas de ataques lanzados desde Irán. Israel ya había recibido doce oleadas de ataques a lo largo del jueves. Ninguna causó heridos graves ni víctimas mortales.

– La Guardia Revolucionaria de Irán dijo que emplearon misiles con múltiples ojivas que alcanzaron «objetivos estratégicos en Israel», y aseguró que Netanyahu «se ha embarcado en una guerra ya perdida contra Irán» para «escapar de derrotas anteriores, de las crisis internas del régimen y de los escándalos de Epstein», en referencia a Trump.

Netanyahu, sin calendario. Trump, presionado por la gasolina

– Netanyahu dijo la víspera que Israel actuó solo en su ataque contra las instalaciones gasísticas de Pars Sur, que forman parte del mayor yacimiento de gas del mundo que comparten Irán y Catar, sin especificar si advirtió a EE. UU. del mismo. El ataque desencadenó bombardeos desde Teherán contra infraestructura energética en todo el golfo Pérsico.

– El primer ministro israelí evitó establecer un calendario para el fin de la ofensiva contra Irán y aseguró que su Gobierno «no está contando los días», dejando la puerta abierta a ataques terrestres contra Irán.

– Por su parte, Trump ha afirmado que desconocía que Israel ejecutaría el ataque contra Pars Sur y ha dicho estos días que la guerra va a acabar «pronto». El presidente anunció tres medidas principales para intentar frenar el alza del galón de gasolina: levantamiento de sanciones al petróleo ruso, cambio de leyes marinas y liberación de reservas.

La UE se aleja de Ormuz. Takaichi capea el temporal.

– Los líderes de la Unión Europea, reunidos en una cumbre el jueves en Bruselas, reiteraron de forma individual su rechazo a enviar activos militares al estrecho de Ormuz, tal y como Trump había pedido inicialmente para contrarrestar el bloqueo iraní del paso clave para el comercio del petróleo.

– En una incómoda reunión en el Despacho Oval, con bromas al ataque nipón a Pearl Harbour incluidas por parte de Trump, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, explicó las limitaciones legales que pesan sobre su Gobierno -marcadas precisamente por la Constitución Pacifista tras la II Guerra Mundial- para enviar apoyo militar a Ormuz, como pide el republicano.

La AIE empieza a vaciar reservas. Baja el brent

– La Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció que ya empezó a sacar al mercado «los volúmenes iniciales» de las reservas estratégicas de crudo, que han sido revisadas ligeramente al alza de los 400 millones iniciales a los 426 millones de barriles (301 millones de crudo y 125 millones de derivados).

– El barril de petróleo brent para entrega en mayo cotiza con leves caídas este viernes, del entorno del 2 %, hasta situarse en la cota de los 106 dólares, después de haberse disparado en las últimas sesiones.

– El petróleo intermedio de Texas (WTI), que ya cerró la víspera en negativo, desciende el 2,11 % antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos, hasta los 93,47 dólares. EFE

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